Грандиозное мероприятие прошло 12 июня в уфимском парке «Волна».

Поводов для его проведения несколько: День России, День города, Дни Салавата Юлаева и 85-летний юбилей Ленинского района.

Погрузиться каждому пришедшему не только в атмосферу праздника, но и в многообразную жизнь города, а также в историю родного района помогли организованные местными учреждениями и народными умельцами выставочные уголки. Экспозиция 4-й школы запомнилась макетами искусно сделанных пароходов. Как пояснила учитель истории и заведующая музеем Вера Калинина, образовательное учреждение основано в 1907 году очень известным казанским купцом, судовладельцем Сергеем Земляновым. Раньше на берегу Затона, называвшимся Старица или Старицкий Затон, располагалось более 10 частных судовладельческих компаний, и только на участке Сергеея Андреевича была создана школа для детей, чьи родители работали на судах.

– Сегодня здесь три модели, хранящихся в музее, изготовленные людьми, близкими школе. Муж нашей учительницы подарил нам модель парохода «Ост», на котором в 1900 году в Уфу приехал Владимир Ильич Ленин, чтобы навестить свою супругу Крупскую, которая отбывала здесь после ссылки поднадзорный срок. В 1980-1990 годы его хотели восстановить и сделать музей. В 1992 выкупил предприниматель и сделал кафе на воде. Однако в одну из ночей он сгорел. А сегодня глава администрации Олег Котов, знакомясь с выставкой, сказал, что планирует заняться восстановлением, – пояснила Вера Калинина.

Тут же под открытым небом работал мобильный пункт вакцинации от COVD-19 городской больницы № 9, а на имитированной сцене выступали ансамбли народных инструментов Детской школы искусств имени Адигама Искужина и музыкальной школы №7.

Вдоль аллеи расположились интерактивные площадки, зона мастер – классов. На воркаут площадке развернулся Фестиваль спорта.

Основной точкой притяжения праздника стала главная сцена, где выступали лучшие артисты и коллективы республики.

Поздравить горожан пришли депутаты Госсобрания Курултая РБ Владимир Нагорный и Галина Ишмухаметова, заместитель министра образования РБ Альберт Яримов.

– Слова почтения нашим ветеранам, внесшим значительный вклад в становление и развитие района. Мы гордимся жителями, среди которых – заслуженные врачи, учителя, успешные бизнесмены и меценаты. Достойны уважения плодотворный труд работников жилищно-коммунальной и строительной отраслей, торговли, социальной и культурной сферы – всех тех, от кого в конечном итоге зависит благополучие и процветание района, – обратился к присутствующим глава администрации Ленинского района Олег Котов.

В этот день тех, благодаря кому город и район становятся могучими и знаменитыми, отметили наградами различных уровней. Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» получила педагог-психолог детского сада №14 Ирина Миндиярова, Благодарность Министерства просвещения Российской Федерации – учитель Башкирского лицея № 2 Елена Покопцева и учитель Центр образования №10 Светлана Захарова, медаль «За трудовую доблесть» – заместитель директора Службы по благоустройству Ленинского района Алла Соболь.

Я родилась в Черниковке, училась в 61 школе, живу в Октябрьском районе, работаю в Ленинском. Уфа сегодня огромный город, который с каждым годом все больше разрастается и благоустраивается. Это в том числе заслуга и нашей команды, мы ежедневно работает над его красотой, чистим, ремонтируем дороги. Приводим в порядок газоны, сажаем и поливаем деревья. Буквально накануне праздника посадили цветы на улицах Гоголя, Мустая Карима, Ахметова, – рассказывает Алла Вячеславовна.

В торжественной обстановке молодым людям, достигшим 14-летнего возраста вручили паспорта, Адису Фатиховичу и Кларе Салигаскаровне Хасбиевым, живущим в браке более 55 лет, – почетную грамоту администрации района, а Татьяне Абрамовой, Ляле Смаковой, Светлане Найденовой, Раисе Мазитовой и Николаю Кушнир – удостоверения «Дети войны».

Николай Кушнир родился в станице Крыловская Сталинского района Краснодарского края. Помнит, как в станицу заходили немцы, как он с ровесниками, 6-7 летними пацанами, пасли телят. После 5 класса сдал экзамены, перешел в 6-й и после обеда уже пошел работать на пшеничное поле, в летние каникулы трудился в колхозе, и зарабатывал по 125-135 трудодней. После 7 класса помогал учетчику-заправщику тракторной бригады. В Уфу переехал, когда овдовел, в 2012 году.

– Физически работать трудно, но было весело: после жатвы, изнеможденные, но счастливые скакали на речку купать лошадей, после дождя бегали босиком по лужам. Сейчас я председатель комитета районной организации ветеранов Республики Башкортостан, бываю во всех школах района. Молодежь призываю быть добрее, любознательнее, бережно относиться к природе, – поделился Николай Александрович Кушнир.

Ярким аккордом большого праздника стало приветствие с неба – пролет аэродромного комплекса малой авиации «Первушино», а завершающим – красочное шоу фолк-проекта «Катя Ямщикова».

Мария НИКОЛАЕВА.