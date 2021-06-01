Борьба на кушаках

Жаркие схватки, стальные мускулы, накал фанатских страстей – таким стал Открытый турнир по борьбе корэш на Кубок главы администрации Уфы.

За право считаться сильнейшим борцом состязались 100 сильнейших корэшистов со всей республики, призеры всероссийских и международных первенств. На открытии турнира, прошедшего на нижней площадке Конгресс-холла «Торатау», их приветствовал глава администрации города Сергей Греков:

- Башкирская школа борьбы корэш является одной из сильнейших в стране, и ее традиции чтутся, сохраняются и приумножаются.

За призы соревнований боролись юноши 2003-2005 годов рождения в четырех весовых категориях и мужчины старше девятнадцати лет в пяти весовых категориях.

Результаты турнира будут опубликованы позднее, после подведения итогов соревнований. Победители и призеры во всех весовых категориях будут награждены кубками, медалями, грамотами и ценными призами.

Артур ТАНЕЕВ.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.