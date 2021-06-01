Живи и процветай, столица

Калининцы отметили праздник в парке культуры и отдыха «Первомайский».

В торжественной обстановке глава администрации района Сергей Кожевников, депутаты Горсовета Сергей Бубличенко и Сергей Гордеев вручили юным калининцам - паспорт, а представителям старшего поколения - удостоверения «Дети войны».



- Сегодня мы отмечаем три праздника – День России, День города и годовщину со дня рождения Салавата Юлаева. Желаю всем здоровья, благополучия, а нашему городу - процветания, - поздравил калининцев Сергей Петрович.

В парке можно было принять участие в мастер-классах, сыграть в шахматы и шашки и, конечно, посмотреть праздничный концерт, подготовленный коллективами ДК «Моторостроитель».



- Определили сильнейших в борьбе куреш в двух весовых категориях, а позже выявили абсолютного чемпиона. Им стал Венер Ягафаров. За победу боролись представители башкирской гимназии №140 имени Зайнаб Биишевой, колледжа сварочно-монтажного производства, а также заводчане ОДК-УМПО, - рассказал начальник отдела по физической культуре и спорту администрации района Рушан Абушахмин.



Особенностью в этом году стало проведение детского Сабантуя.



- Проводим его в первый раз и вижу, что детям очень нравится. Они перетягивают канат, бегают с ложками, прыгают в мешках. Организовали для них все традиционные для Сабантуев конкурсы. А на финише их, конечно, ждала награда. С завязанными глазами они с ленты добывали себе приз, - рассказал заместитель директора по общим и хозяйственным вопросам ОПК «Лидер» Фаиз Ахмеров.



А на аллее разместились импровизированные национальные дворики, где можно было угоститься традиционными блюдами национальной кухни, а также послушать игру на народных музыкальных инструментах. Завершилось празднование салютом в 23.00.

Мария АПКАРИМОВА.

Фото автора.

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