Когда природа сильнее человека

На днях в соцсетях увидела сообщение от демчанина Азамата Г, сетовавшего на то, что Аллея ветеранов не ухожена.

Мне не безразлична судьба деревьев, в посадке которых принимали участие не только первые лица района, но и горожане, потомки тех самых ветеранов, в чью память они высажены. Выйдя с работы пораньше, я прошлась по району и посмотрела, как обстоят дела с озеленением, так как и до этого не раз встречала жалобы от жителей о том, что в районе не хватает цветов, а вместо зеленой травы – выгоревшее сено…

Жара сыграла свою роль

Первая остановка в Деме – «Улица Правды». Именно отсюда начинается основная дорожная артерия района. Символично и то, что в год 75-летия Победы, в рамках Республиканского экологического проекта «Зеленая Башкирия» и Международной акции «Сад памяти» именно здесь разбили Аллею памяти.

…Дойдя до нее, увидела, что сообщение в соцсетях не совсем соответствует действительности – насчитала лишь 2-3 желтеющих дерева. Обратила внимание, что земля под ними сырая, несмотря на то, что на улице который день палит солнце. Прохаживаясь по аллее, набрала номер отдела коммунального хозяйства района.

– К сожалению, автор комментария прав – от засушливой погоды на аллее пострадали 6 саженцев сосен, высаженные прошлой весной. Накануне мы убрали их. А 4 деревца, получившие солнечные ожоги, но сохранившие корневую систему, оставили, так как есть надежда, что при должном уходе они выживут. Мы старались спасти деревья: после того как сошла талая вода, деревьям был обеспечен ежедневный утренний полив, по графику вводилась подкормка удобрениями, но против природы не пойдешь, – ответил начальник коммунального хозяйства и благоустройства администрации Демского района Руслан Фахуртдинов.

Я и сама не раз была свидетелем того, как рабочие поливали деревья. Благодаря этому остальные деревья выжили, например, липы даже вытянулись почти в 1,5-2 раза.

Узнав о том, что некоторые деревья погибли от солнца, спонсор пообещал осенью привезти засухоустойчивые саженцы. Работники ландшафтной компании посоветовали в будущем обратить внимание на клены, которые согласно статистике, в парках и лесах погибают реже остальных.

– При выборе деревьев необходимо учитывать и климат региона. Сосны пригодны для высаживания в наших условиях, но чтобы корневая система хвойного растения прижилась на новом месте, должно пройти значительное время, и погодные условия в этом играют первоочередную роль, – говорит директор участка № 3 МУП «Горзеленхоз» Радик Аскаров.

Приживаемость зависит не только от полива и осадков летом, но и от погоды зимой и весной: должно быть достаточно дождя и снега для пополнения грунтовых вод. Например, в апреле вместо 40 литров воды земля получила лишь 10 литров, а в мае 5 литров вместо 60.

Клумбы зацвели!

Иду по улице Правды в сторону Ухтомского и заглядываю в сквер у Дворца творчества «Орион». Клумбы пока не цветут буйными красками, так как высажены несколько дней назад – ростки совсем молодые. А вот рядом со стелой 112-й Башкавдивизии цветник гораздо ярче: здесь тенистая сторона, и петунии, виолы, бархатцы, высаженные еще в начале мая, уже успели прижиться.

– Непривычно засушливая весна нарушила наши планы по озеленению. Если в прошлые годы к 1 июня все клумбы были в цветах, то в этом из-за палящего солнца решили отложить высадку, – объясняет старший мастер участка №3 МУП «Горзеленхоз» Физалия Нугуманова.

Большинство цветников расположены на открытых пространствах, и зачастую даже ежедневный полив не спасает растения от засухи.

Алина ГАРИПОВА. Фото автора.