Результат – в тандеме

Как только появляется первый асфальт, службы по благоустройству города приступают к помывке покрытия проезжих частей, тротуаров. С наступлением жары актуальность орошения водой асфальта только растет.

– Сегодня в рейс вышли три поливоемоечные машины и столько же пылесосов. Результат эффективнее, если они работают в тандеме: сначала вода смывает всю грязь с дорог на обочину, к бордюрам, а затем все это убирается, – говорит начальник отдела коммунального хозяйства Советского района Шамиль Гильметдинов.

К их территории относятся крупнейшие улицы юго-восточной и центральной части города: Айская, Сагита Агиша, Менделеева, Ленина, 50-летия Октября.

На бульваре Ибрагимова на сегодняшний день идет ремонт проезжей части. Подрядная организация, что занимается реконструкцией, на днях заключила договор с Службой по благоустройству района, совместного поддержания чистоты и устранения строительной пыли.

В жаркие дни десант чистоты выходит в полном составе: по семь пылесосов и машин с водой. Последние бывают двух видов: четыре дизельно-топливных с объемом цистерны 12 кубометров и три КамАЗа, работающие на экологичном метане, по 7 тонн. Каждая из них за смену выполняет 6-8 рейсов по ранее утвержденному маршруту.

Протяженность проезжих частей – 149 километров. Одна единица техники непременно закрепляется за пешеходными, велосипедными дорожками, остальные – по дорогам. Стараются работать в разных микрорайонах и охватить всю территорию. В день одна машина может пройти 15-20 километров, в зависимости от загрязненности участка, загруженности дорог.

Раньше машины заправлялись водой в водоеме, называемом в народе «пруд с утками», что расположен за остановкой «Улица Сагита Агиша». Но после того как в нескольких метрах от него началось строительство жилого комплекса «Ботанический сад», пруд обмелел и сейчас по взаимозачету едут на водозаборы соседних районов.

– Насколько мне известно, место уже определено, сейчас дирекция Службы по благоустройству ведет переговоры по обслуживанию территории будущего водозабора. Отсутствие собственного гидротехнического сооружения, конечно, создает некоторые трудности, но в ближайшее время этот вопрос решится, – говорит Шамиль Рафилович.

Алина ГАРИПОВА.