«Нам есть чем гордиться!»

Этими словами глава региона Радий Хабиров завершил еженедельное оперативное совещание, комментируя сокрушительную победу в «Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата». По итогам 2020 года Башкортостан впервые вошел в число лидеров, заняв пятую строчку. При этом Хабиров добавил, что уже ночью существующие заслуги обнулятся, «уйдут в далекие воспоминания и никому не будут интересны», и призвал коллег достигать новых вершин.

Про ПМЭФ-2021

Итоги Петербургского международного форума подвел министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов. Напомним, президент России Владимир Путин отметил Башкортостан как один из регионов, достигший определенных успехов в инвестиционном развитии.

Делегация республики провела встречи с более чем 100 потенциальными инвесторами. На ПМЭФ были заключены соглашения на 122 миллиарда рублей. Благодаря им в республике появятся 2 тысячи новых рабочих мест. Самые крупные проекты: строительство Восточного выезда из Уфы, модернизация «Башкирской содовой компании», реконструкция компании «Кроношпан» и АО «Салаватстекло», строительство современного мясоперерабатывающего предприятия в Белебеевском районе, расширение производства керамической плитки компании Lasselsberger. Заключены соглашения о сотрудничестве с «Роскосмосом», «Газпромом», МГИМО, ВЭБ.РФ, «Росгеологией», Свердловской областью и Росприроднадзором.

На федеральном уровне заключено первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), предусматривающее возмещение расходов: до 50% для объектов обеспечивающей инфраструктуры и до 100% - для объектов сопутствующей. Это проект по модернизации трамвайной сети в Уфе с объемом планируемых инвестиций 27,6 млрд руб.

Про ГИС ЖКХ

Республика входит в число лидеров по наполнению государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Данные федерального рейтинга озвучила и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства региона Ирина Голованова. Таких результатов достигли всего за два месяца, когда совместными усилиями в систему внесли около 58 тысяч договоров ресурсоснабжения и около 350 тысяч договоров на вывоз ТКО. Поадресная сверка показала, что Башкортостан занимает третье место в стране по количеству жилых домов и домов блокированной застройки, при этом в систему под видом жилых домов попадают торговые объекты, административные здания и нежилые строения.

Использование ГИС ЖКХ обязательно для поставщиков коммунальных услуг и органов власти: все жилищные кооперативы, управляющие организации и ТСЖ должны размещать здесь сведения о деятельности, чтобы собственники жилья могли видеть информацию по управлению домом и плате за жилищно-коммунальные услуги в режиме онлайн.

Про урожай

Из-за аномальной жары аграрии региона потеряли до 50% планируемого урожая озимых культур, яровых – около 15%. Об этом доложил вице-премьер — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. Дожди помогли выправить ситуацию, однако ожидаемых в начале весны объемов не будет. Радий Хабиров озвучил итоги работы АПК региона за четыре месяца: несмотря на тяжелую ситуацию, индекс развития за первый квартал составил 100,1%.

Про деревья

В регионе высадили порядка 1,5 млн деревьев и кустарников. Об этом сообщил министр лесного хозяйства региона Марат Шарафутдинов. Международную акцию «Сад памяти» активно поддержали крупнейшие предприятия республики – «Транснефть – Урал», «Башнефть-Добыча», «Мелеузовские минеральные удобрения», «Белорецкий металлургический комбинат», «Салаватстекло». В ней приняли участие более 160 тысяч человек. Параллельно состоялась республиканская «Зелёная Башкирия», благодаря которой в городах и районах появились памятные сады, аллеи, рощи. Докладчик отметил, что лесовосстановительные работы не ограничиваются этими мероприятиями: по плану нацпроекта «Экология» искусственное лесовосстановление и лесоразведение выполнили на 90 %, озеленив 6 300 га.

Подготовила Юлия ПАХОМОВА