В «Солнечном круге»

В Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Саторис» открылась летняя профильная смена «Дорога в будущее».

- В этом году она проводится в рамках реализации социально значимого проекта «Солнечный круг» при участии Фонда поддержки детей, - говорит заведующий социально-профилактическим отделом Ольга Лазаренко. – В смене 40 детей из семей, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, а также ребята из окружения детей целевой группы проекта.

Кате 10 лет, она растет в приемной семье. Маму ей заменила родная тетя, которой пришлось не просто: девочка отстает в развитии.

Больше всего Катюшка любит животных.

- Когда вижу кошек, живущих на улице, не прохожу мимо. Прошу маму купить им корм, - рассказала она. – Люблю сказки и думаю, что чудеса случаются на самом деле. Например, прочитала историю о том, как кот спас семью, предчувствуя беду… Это же волшебство!

В летнем лагере Катя не в первый раз, ей здесь очень нравится.

- Сегодня мы рисовали на пленке пластилином, - говорит она, - еще мы много гуляем.

В профильной смене дети не только играют, посещают экскурсии в парки, кино и театры, но и получают помощь от специалистов «Саториса». Психологи, логопеды, дефектологи проводят индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с ребятами, которые в этом нуждаются.

Искандер с рождения наблюдается у невролога. Мальчик перешел в пятый класс, хорошо учится, но у него проблемы с коммуникацией.

- Сын стеснительный, любая нестандартная ситуация для него – стресс, - говорит Гузель. – Мы ходили на занятия к психологу «Саториса», чтобы социализировать ребенка, адаптировать его к трудностям. Здесь есть аппарат «БОС», который учит правильно дышать, тем самым контролируя эмоции. Параллельно занимаемся с логопедом и дефектологом. В смене Искандеру очень нравится, здесь комфортная, домашняя обстановка.

Также для детей будут организованы спортивные и досуговые мероприятия. Ребят впереди ждут много наполненных разнообразными событиями дней, которые они проведут увлекательно и с пользой.

Светлана ЯНОВА.