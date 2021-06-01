Дом для малышей

Детский сад на 260 мест в Кузнецовском Затоне ждут с нетерпением. Строители обещают ввести его в эксплуатацию до конца 2021 года.

- Коробка здания полностью готова. В настоящее время ведутся отделка внутренних помещений, монтаж фасада здания, прокладка инженерных сетей, кровельные работы. Уже в ближайшее время приступим к установке окон и благоустройству территории, - рассказал главный инженер треста «Башгражданстрой» Ришат Бикбулатов.

На сегодняшний день строители работают в усиленном режиме и практически без выходных. Как отметил представитель генподрядной организации, при строительстве объекта в основном используются строительные материалы местных производителей. Задержек с поставкой нет, работы идут в соответствии с графиком.

Трехэтажное здание расположится в квартале, ограниченном с севера улицей Академика Гатауллина, с юга - улицей Булата Имашева. Общая площадь детского сада составит более пяти тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 12 групп, в том числе две из них для детей ясельного возраста на 40 мест. Для маломобильных групп населения здесь установят пассажирский лифт, а также малый грузовой для доставки пищи.

Проектом предусмотрена зона игровой территории, которая включает в себя физкультурную и групповые площадки. У каждой индивидуальный стиль - с теневым навесом, малыми архитектурными формами.

Напомним, что строительно-монтажные работы начались осенью 2020 года. Объект возводится в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы, его стоимость оценивается в 230 млн рублей. Государственным заказчиком выступает Управление капитального строительства Республики Башкортостан, генеральным подрядчиком - ООО «БГС», проектная документация выполнена ООО «Геореконпроект».

- Микрорайон новый, у нас много молодых семей, причем с двумя-тремя детьми, - говорит местная жительница Лилия Абубакирова. – В шаговой доступности дошкольного учреждения пока нет, но детсад скоро откроют, и я смогу отводить ребенка по дороге на работу.

Зарина ХАНОВА.