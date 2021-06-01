И экзамены, и отдых, и труд

Для выпускников школ наступила ответственная пора. О том, как проходят экзамены, об итогах учебного года и успехах юных калининцев мы беседуем с начальником районного отдела образования Светланой Мустафиной.

- Учебный год подошел к концу, настало время подводить итоги. Сколько в районе выпускников?

- Девятый класс окончили 1864 ученика и еще 665 выпускников 11-х классов. В мае началась экзаменационная пора, ОГЭ уже проведены, сейчас школьники сдают ЕГЭ. Первые результаты получены, дети сдали химию, географию, русский язык и литературу.

- Какие предметы самые популярные?

- Традиционно физика, информатика и обществознание. Возросло число желающих сдавать химию, в связи с востребованностью медицинских профессий.

- В этом году в ЕГЭ произошли изменения…

- Чтобы получить аттестат, теперь достаточно сдать ЕГЭ только по русскому языку. 50 выпускников по своему желанию сдают государственный выпускной экзамен в школе. Это те, кто не будет поступать в вузы. Они продолжат обучение в средних специальных заведениях.

- Наступила долгожданная пора – каникулы. Чем будут заняты дети?

- 1 июня начали работу 25 лагерей с дневным пребыванием, в которых за лето отдохнут 2840 учащихся. Они расположены при школах, учреждениях дополнительного образования «Виктория» и «Юлдаш». Дети, состоящие на учете, а таких 60 человек, проведут каникулы в отрядах при подростковых клубах «Гонг» и «Перекресток». Спортивные школы организуют лагеря для 500 воспитанников, проведут различные учебно-тренировочные сборы.

- Сейчас дети на удивление стремятся заработать и просят устроить их в трудовой лагерь.

- Мы сотрудничаем с Центром занятости населения, и этим летом работу получат 700 учеников. Все они старше 14 лет и в основном будут заниматься благоустройством. Конечно, это посильный для подростков труд. Например, поливка городских клумб. К тому же при школах есть опытные участки, где нужно будет вскопать грядки, посадить какие-то культуры.

- А какие успехи у юных калининцев?

- Среди школьников есть призеры и победители республиканских и всероссийских олимпиад, спортивных и творческих конкурсов, которых за год было немало. Хочу отметить ученицу школы №157 Ксению Караваеву, которая победила в «Большой перемене». Она получила грант президента в один миллион рублей на свое развитие и образование.

- Не могу не спросить о проверках в школах после трагедии в Казани. Какие результаты они дали?

- Комиссия, в состав которой вошли представители полиции, Росгвардии, Центра общественной безопасности, сотрудники районной администрации, объехала все школы. К сожалению, из 26 учебных учреждений в 21 выявлены замечания. Часть из них были устранены сразу, на что-то требуется больше времени и они взяты на контроль. После провели заседание по антитеррористической безопасности, где подробно остановились на всех вопросах по итогам проверки.

- А как же детские сады?

- Они не проверялись. На их территорию чужим людям сложнее попасть. Сейчас все калитки оборудованы магнитными замками, электронные ключи есть только у родителей.

- Пока дети находятся на каникулах, в школах начался ремонт. Какие работы будут проведены?

- Реконструкция пройдет в школе №87, в которой есть классы для детей с ОВЗ, они учатся по адаптированным программам. По федеральной программе выделено 47 миллионов рублей. В прошлом году там заменили старые деревянные окна, в этом займутся кровлей, также отремонтируют входную группу и проведут другие мелкие строительные работы. В детском саду №174 запланирован ремонт крыши.

- Откроются ли новые учебные учреждения к 1 сентября?

- Идет строительство центра образования №51, но откроется он в 2022 году. Сейчас идут отделочные работы.

Мария АПКАРИМОВА.

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На территории строящегося образовательного центра в микрорайоне Инорс прошло выездное совещание с участием представителей администрации Калининского района, Управления коммунального хозяйства, подрядной организации, «Уфагорсвет», Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений города Уфы. Были обсуждены вопросы проведения ремонтных работ и наружного благоустройства территории образовательного центра.