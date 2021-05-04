Флаг семьи в надежных руках

Это история двух замечательных уфимских школьников из Октябрьского района, создавших в 17 лет свою семью и сейчас воспитывающих двух сыновей и лапочку-дочку. А познакомились они благодаря военно-патриотическому клубу «Витязь-Юниор», основал который вот уже 17 лет назад Олег Галин.

В 2005 году 13-летняя Ляйсан Аминова, направляясь на занятия танцами, случайно наткнулась на объявление о приеме в клуб «Витязь - Юниор». Находился он тогда в подвальном помещении по адресу: проспект Октября, 11. При входе стояли два больших якоря.

- Тогда занятия проходили в подвале. Я туда заглянула и простояла час, наблюдая, как мальчики обучаются основам рукопашного боя. И ни одной девочки! Я подошла и спросила: «А мне можно?». «Конечно, - был ответ, - приходи со взрослыми и с документами!», - вспоминает Ляйсан.

Для нее все было ново, необычно, интересно. Там обучали строевой подготовке, водолазному плаванию, прышкам с парашютом, стрельбе, морскому делу. «Вот это то, что мне надо!» - решила она. Мама была против: девочка способная, занимается в студии Айдара Галимова. А бабушка согласилась пойти с внучкой и записать ее в клуб. С тех пор судьба Ляйсан сделала крутой поворот.

А год спустя в кадетский класс записался симпатичный паренек Азат Абдуназаров.



Вначале Ляйсан была одна среди подростков, позже появились еще две девочки, и поначалу им приходилось нелегко. Нужно было вместе с парнями сдавать кросс, учиться борьбе и стрелять в «яблочко». Поблажек не было, но и девчата не подкачали. Ляйсан победила в соревнованиях по стрельбе, которые проходили на стадионе «Химик», и была награждена путевкой во Всероссийский детский центр «Орленок», что находится в Сочи. Повзрослев, ребята стали девчатам надежными товарищами. И сейчас, уже спустя десять лет, многие дружат семьями – и взрослые, и дети.

А дружба между Ляйсан и Азатом началась, как это обычно бывает, с провожаний после школы домой. Это была чистые, красивые отношения.

- Он приходил вечером и звал прогуляться, но мама меня не отпускала. Тогда он долго стоял под балконом, не уходил. А когда спустя год они переехали в другой район, я поначалу была в отчаянии. Но, как оказалось, напрасно: мы связь не потеряли, также продолжали встречаться, - вспоминает Ляйсан.

То, что она стала мамой в 17 лет, ни для кого не было шоком: ребята давно дружили и всем говорили, что это навсегда. Уже через три месяца, родив первенца, Ляйсан пошла на занятия в колледж. Азат в то время учился в 10 классе. Конечно, помогали родители с обеих сторон. Но и юный отец подрабатывал на стройке. Это не было испытанием, а напротив – большим счастьем. Ведь «кадетство» закалило обоих, как физически, так и духовно.

- Олег Сергеевич нас очень поддерживал, - вспоминает Ляйсан. – И не потому, что была одной из лучших. Он ко всем относится как к своим детям, и он, и его супруга Александра, с которой они вместе создали «Витязь». Я росла без отца, и сейчас очень хорошо понимаю, как подросткам важна такая поддержка. Могу сказать, не кривя душой, что они - моя вторая семья. И сейчас я уже многодетная мама, но душа моя там, с «Витязем». Вспоминаю, как проходило водолазное дело, учились танцевать вальс. А чего стоили наши походы на природу – и летом и зимой. Олег Сергеевич всегда был рядом, учил мальчишек очень нужным в жизни практическим навыкам, а главное – беречь нас, девочек. Сейчас я понимаю, что и вложений было немало, но в то время мы, конечно, об этом не задумывались.

Ляйсан и Азат мечтают, что двое их детей – Руслан и Айгуль продолжат их путь, а вот старший Айнур, который с раннего детства был вместе с родителями на мероприятиях, уже – кадет!

Он обучается в классе морской пехоты «Витязь-Юниор» той же школы №88, где с первого класса обучался отец. А преподает у них замечательная Ирина Александровна Мельникова, которая когда-то учила его отца.

- На День Победы сын был разводящим в карауле на мемориале «Скорбящая мать». Вернулся с горящими глазами, был горд, что ему дали столь почетное поручение, - улыбается Ляйсан. – В классе все знают, что он – продолжатель династии, а значит, и спрос особый. И сын понимает, что ему нужно нести «флаг семьи».

Ирина ШИПУНОВА.

Фото из семейного архива Ляйсан Абдуназаровой.