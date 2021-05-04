Словно поезд Победы

Жарким майским утром на восьмой путь Уфимского железнодорожного вокзала прибыл агитационный поезд «Мы - армия страны! Мы - армия народа!». Наш город – двадцатая остановка патриотической акции, которая завершится 27 июня.

Как отметил начальник эшелона, заместитель командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией полковник Павел Олексюк, тот факт, что прибытие поезда в столицу Башкортостана пришлось на май, символичен, поскольку в годы Великой Отечественной войны Уфа внесла огромный вклад в победу над противником. Также он поведал об изменениях, произошедших в обустройстве эшелона в этом году:

- Мы переформировали поезд, чтобы привлечь больше молодежи. Все вагоны – интерактивные. Например, можно навести смартфон на статичную фотографию и она «оживет», также появятся дополнительные ссылки и статистика.

В связи с ослаблением антиковидных ограничений увеличилась и продолжительность акции – она проходила с 10 утра до 14-30. Но, кажется, и этого времени было недостаточно для того, чтобы богатый на интересные экспозиции поезд мог принять всех желающих.

Внимание гостей привлек целый ряд тематических вагонов: в одном из них можно было узнать историю «оранжевых» революций последних лет и увидеть артефакты, доставленные прямо с места событий. Ажиотаж вызвал и медицинский вагон, в котором была представлена реконструкция полевого ковид-госпиталя.

- Это каркасная конструкция, которая собирается за тридцать минут, – рассказали нам специалисты медицинского вагона.

Помимо этого, гости акции могли ознакомиться с современным военным снаряжением и макетами танков и боевых кораблей.

Но особой популярностью в этот день пользовалась выставочная платформа с современными разработками Российской армии: танк Т-90, бронемашина «Тайфун» и самоходная артиллерийская установка «Коалиция». Нашлось место и некоторым трофеям – например, броневику «Хаммер», привезенному из Сирии.

- Данная машина состоит на вооружении армий таких стран, как Египет, Ирак и Турция, - поведал представитель поезда Дмитрий. - Также здесь присутствует бронетранспортер производства ОАЭ. На нем есть несколько осколочных и одно сквозное попадание. Обе машины были отбиты в 2017 году, в Россию привезены в 2019-м.

Помимо этого, мероприятие было отмечено праздничным концертом с участием творческого коллектива «Волжские казаки» и митингом, на котором собравшихся приветствовал заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Ирек Сагитов:

- Основная цель акции – сплочение общества, в том числе и молодежи: студентов, школьников - через историю и современность, - отметил он.

К слову, мероприятие посетило большое количество молодых ребят – прежде всего, юнармейцев и учащихся кадетских классов. Причем представляли они не только Уфу, но и другие города республики: Нефтекамск, Туймазы, Стерлитамак.

Их, в свою очередь, наставляли представители старшего поколения – как, например, ветеран Великой Отечественной войны Кашшаф Самигуллин:

- Важно не забывать подвиги героев. Сегодняшнее время – продолжение той великой истории, - сказал он.

Антон СУХАРЕВ.

Фото Андрея ВДОВИНА.