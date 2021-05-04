Сделай выбор

Финансирование научных открытий, аномальная жара, подготовка к госэкзаменам и успехи в экономике – такие вопросы обсудили на еженедельном селекторном оперативном совещании под руководством главы республики Радия Хабирова.

Грант в 128 миллионов рублей, который федеральные власти России выделили для Евразийского научно-образовательного центра в регионе, пойдет на стажировки ученых.

Башкортостан отстает в голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства в 2022 году: свой голос отдали только 310 тысяч жителей (62% от возможного количества). Срок завершения голосования – 30 мая.

Про вакцинацию

- Это единственно возможный инструмент, чтобы остановить коронавирус, - заявил Хабиров, назвав главной задачей настоящего времени. Вице-премьер правительства РБ — министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что на территорию республики поставлено 386 374 дозы вакцины, планируется поступление более 200 тысяч.

Про урожай

Аномальная жара, установившаяся в регионе, отрицательно влияет на состояние озимых и яровых культур, способствует нашествию сорняков и вредителей. Вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов предполагает, что урожай может снизиться примерно вдвое. Ситуация напряженная, тактику сельхозработ приходится менять с учетом климатических условий.

Про экзамены

Для сдачи ЕГЭ чаще всего выбирали профильную математику, обществознание, физику, биологию, а также ИКТ и информатику, которые, кстати, впервые будут сдавать в электронном формате. Об этом рассказал министр образования Айбулат Хажин. На ЕГЭ придут более 17,6 тысячи выпускников, 1302 ограничатся госэкзаменами по русскому языку и математике. Соблюдение правил будут контролировать специалисты трех Ситуационных центров, общественные онлайн- и офлайн-наблюдатели.

Про экономику

По итогам первого квартала 2021 года самый большой объем экспортных товаров республика поставила в Китай. Об этом доложила председатель Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности Маргарита Болычева. Среди продукции - механическое оборудование и техника, масла, жиры, каучук, резино-технические изделия. По итогам первого квартала заняли первое место в стране по экспорту турбореактивных двигателей, стирола и акриловой кислоты, кальцинированной соды, древесно-стружечных плит и второе – по изопреновому каучуку.

Про рекламу

Муниципалитеты могут увеличить доход за счет электронных торгов на рекламу. Несмотря на это, во многих из нихпока сохраняется прежняя практика проведения торгов в форме конкурсов и чаще в очной форме. Руководитель Агентства по печати и СМИ Максим Ульчев привел примеры эффективности электронных торгов, отметив, что после их внедрения доход от наружной рекламы может достигнуть 250 млн рублей в год.

Подготовила Юлия ПАХОМОВА