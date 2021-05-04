По тропе долголетия

На Дежневской лестнице в уфимском парке Победы состоялось техническое открытие тропы Победителей.

Старт дал первый заместитель главы администрации района Игорь Трухневич. Первопроходцами стали члены клуба «Твой ход» под руководством Амира Муртазина.

Любители скандинавской ходьбы прошли пятикилометровый отрезок пути маршрута «Уфимское ожерелье» за 1,5 часа, успешно спустившись по Дежневской лестнице к берегу Белой, преодолев все спуски и подъемы в лесу и парке.

Клуб «Твой ход» создан при Федерации альпинизма РБ Зухрой Муртазиной.

- В 2011 году мы испытывали определенный кризис, перестав ходить в горы, а тренироваться было надо. В Питере и Москве движение скандинавской ходьбы уже набирало силу, мы опирались на их опыт, - говорит она.

По профессии Зухра Султановна экономист, но всегда занималась спортом, она чемпион Башкирии по гребле на байдарках. Альпинизмом занялась с 1978 года. Ей покорялись вершины Эльбруса, Альп, пик Победы.

- Мы просим горы нас принять, - поправляет она, - именно так, потому что человек – создание природы, которая проверяет нас на прочность. Как в песне Высоцкого «Парня в горы тяни… Там поймешь, кто такой…».

Средний возраст членов клуба - 50-55 лет. Длина дистанции зависит от физической подготовки. Те, кто в группе здоровья, могут максимум пройти два километра, для других и 10-15 – в самый раз.

- Мы довольно часто ходим по этой тропе, - говорит Амир Муртазин, - маршрут интересный, очень удобный и популярный. Он доступен людям любого возраста и здесь можно реально изучать краеведение. А если еще разместить информационные таблички с указателями, то будет просто здорово. Подходы к реке всегда требуют внимания коммунальных служб, мы и сами много раз принимали участие в экологических субботниках по очистке территории.

Напомним, что в башкирской столице начал реализовываться крупномасштабный проект «Уфимское ожерелье», который насчитывает семь отрезков пути по городским набережным общей протяженностью около 100 километров. Инициаторами проекта выступили представители Центра местной активности, турсообщества и общественники города.

- Уфа - город с уникальным ландшафтом и реализация проекта будет способствовать развитию паркового пространства, созданию новых зон активного отдыха для горожан и гостей столицы, - говорит заместитель главы администрации Уфы Николай Фадеев. - Тропа здоровья — это не просто протоптанная и расчищенная дорожка, это прежде всего качественно организованная инфраструктура.

Саша БЕЛОВА.