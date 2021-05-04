Под винтом вертолета о чем-то поют

Ярко и проникновенно на высокой патриотической ноте прошло торжество, посвященное Последнему звонку, в школе-интернате с первоначальной летной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева.

Обычно на территорию учебного заведения вход только по пропускам, но сегодня день особенный: двери открыты для всех желающих поздравить выпускников и выразить слова благодарности их наставникам.

На часах 10.45, до начала торжества осталось совсем чуть-чуть, а значит, есть еще немного времени, чтобы довести подготовку до совершенства. Прямо на наших глазах, вычистив до блеска асфальт, выезжает из ворот подметально-уборочная машина, а на плацу неизменными фанфарами «Встречного марша» и государственного гимна завершается генеральный прогон программы.

– Я кадет последнего выпуска девочек школы с первоначальной летной подготовкой, окончила в 2020-м, из-за пандемии у нас не было такого праздника, поэтому пришла поблагодарить своих наставников сейчас, – говорит Анастасия Ковалик.

Около 300 учащихся выстроились под лопастями вертолета первой серийной модификации Ми-24А, перекочевавшего сюда с территории расформированного Уфимского высшего военного авиационного училища летчиков и ставшего символом кадетского корпуса. На корпусе летательного аппарата, где обычно наносится бортовой номер, изображены два ряда звездочек. Верхние большие указывают количество выпусков УВВАУЛ, а маленькие – кадетского корпуса.

– Появление винтокрылого на лужайке перед плацем для нас очень значимое событие: ребята сами участвовали в его установке, копали, бетонировали, помогали погрузить и разгрузить. Нынче Последний звонок в стенах заведения звенит 21-й раз, значит, в нижнем ряду скоро появится еще одна звезда, – говорит командир роты Ильдар Сайделов.

Праздничная программа началась с торжественного митинга.

- 4 года назад пришли сюда совсем юные мальчишки, сейчас

перед нами стоят здоровые двухметровые мужчины. Я горжусь

вами! Но большая просьба: на ЕГЭ выложиться на «все сто».

Для меня будет большой радостью получать от вас звонки с сообщениями о том, что поступили в военные училища.

Здоровья вам и берегите звание уфимского кадета, – обратился к

ребятам директор Фаниль Султангулов.

От имени главы администрации города Сергея Грекова с окончанием учебы выпускников поздравила заместитель главы администрации Уфы по гуманитарным вопросам Гуллярия Ялчикаева:

– Очень надеюсь, что у вас останутся теплые воспоминания о проведенных здесь годах. Впереди ответственные мероприятия, интересная и насыщенная жизнь. Желаю крепкого здоровья и выбрать правильный путь.

Со словами благодарности к руководству и преподавательскому составу с трибуны обратился выпускник Альберт Харматуллин.

Патриотический дух мероприятию придало прохождение

рот с маршем и песнями. Чеканя шаг, как солдаты прошли по плацу

взводы 8, 9, 10 классов. Последними показали боевую выправку, умение слаженно ходить строевым шагом, а также исполнять патриотические песни выпускники.

Право завершить 2021 учебный год и позвонить в символический колокольчик предоставили вице-старшине Харматуллину, старшине Ахметдинову и кадету Петрову. Затем 4 рота (10-классники) подарили старшим товарищам показательные выступления по рукопашному бою.

Как рассказывает Ильдар Садыков, исполнивший роль террориста, репетиции начали еще с 3-й четверти. По сценарию, отряд специального назначения во главе с командиром Джамилем Курманбаевым должен был ликвидировать боевика, захватившего заложницу, и это удалось. За действием наблюдали зрители, в числе которых были гости не только из Башкортостана, но и из других регионов.

- Для нашей семьи сегодня очень большой праздник. На одном из

мероприятий школы мы присутствовали два десятка лет назад,

когда только основали кадетский корпус и территориально он

находился в другом месте. Тогда первый директор Салават

Якупов, с которым мы знакомы с 1995 года (он был моим командиром), сказал: «Если у тебя будет сын, приведи сюда». И

когда в 2003 году у нас родился мальчик, мы знали, где он будет

учиться. У нас подрастает еще один сын, он заканчивает детский

сад, но в будущем, возможно, тоже захочет пойти по стопам

брата, – делятся Юля и Анвар Харматуллины из Набережных

Челнов.

Поддержать Вадима Таржиманова приехали из Сибая приемная мама и братишка с сестренкой 8 и 10 лет.

- У меня трое своих детей, они уже взрослые и еще четверо

приемных. Стараюсь всех воспитать достойными сынами Отечества. С Вадимом приезжали сюда несколько раз. В первый раз не смог выдержать экзамены, второй раз не справился с математикой, а в третий раз сдал успешно, – говорит Хамида Игишева.

- У нас династия военных. Папа носит погоны, старший сын

выпустился из этих стен в 2015-м и поступил в

Краснодарское высшее военное авиационное училище. Теперь второй пойдет по его стопам, – говорит уфимка Ралия Князева, обнимая сына в белом парадном кителе.

Завершилось мероприятие фотографированием с преподавателями, товарищами по курсу и родственниками, ведь встретиться вместе все 57 выпускников смогут еще не скоро. В планах большинства поступить в высшие военные учебные заведения.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото автора.

Корзинка: Школа-интернат с первоначальной летной подготовкой

им. дважды Героя Советского Союза М. Гареева основана в 1999

году. Помимо общеобразовательной программы, здесь осваивают

авиационную, парашютно-десантную, военно-полевую подготовку. Проходят летную практику на учебно-спортивном самолете ЯК-52 на базе Курганского авиационно-спортивного клуба. В школе созданы все условия – учебный корпус, спальные, актовый зал, музей, библиотека, тренажерный зал. Работают секции по рукопашному бою, тхэквондо. Есть свой вокально-инструментальный ансамбль, оркестр. Более 90% выпускников учатся в высших военных учебных заведениях страны.