От Мефодия до Пушкина

Разноцветье народных костюмов, разнообразная палитра декоративных поделок и задорные частушки оживили набережную Белой вечером воскресенья. Впервые так масштабно в Уфе провели

республиканский фестиваль «Славяне XXI века», посвященный Дню славянской письменности и культуры.

- Вот посуда с гжельской росписью, а это жостовские подносы, - рассказывает хозяйка одной из экспозиций «Русского подворья» Анжелика Пантелеева. – У нас вы можете обучиться раскрашиванию дымковских игрушек, которые украсят любой интерьер.

Славянская ярмарка представила яркие образцы декоративно-прикладного искусства. Знатоки не отходили от полюбившихся товаров, а молодежь с интересом слушала историю возникновения народных промыслов.

По мощеному тротуару неспешно прошлись Пушкин и Гоголь. Артисты превратились сегодня не только в гениев русской культуры, но и самих персонажей русского фольклора. В литературной зоне гости праздника окунулись в поэтическую атмосферу вместе с маститыми писателями и представителями литературных клубов БГУ, БГПУ, УГНТУ, увидели перформансы от студии «Хахачу» и Благотворительного фонда «Оперение» Константина Хабенского. Любителей активных игр привлекли лапта и городки. Казачьи забавы стали на время самой многочисленной площадкой для зрителей. В воздухе мелькали шашки и взрывались пакеты с водой, рассекаемые умелыми руками людей в папахах и черкесках.

- Все это наследие, доставшееся нам от предков, мы обязаны передать следующим поколениям. Праздник, посвященный памяти святых Кирилла и Мефодия, стал по-настоящему общенародным. Россия всегда объединяла различные народы. Наша многонациональная дружба – это самое дорогое! - подчеркнула министр культуры РБ Амина Шафикова.

В торжестве приняли участие руководитель правления РОО «Собор русских Башкортостана» Валентин Павлов и депутат Госдумы РФ Павел Качкаев, получившие в подарок «Азбуку достопримечательностей». В ходе праздника также состоялось награждение правительственными наградами: орденом Дружбы народов награждена член правления РОО «Собор русских Башкортостана» Елена Замрий, орденами Г. Аксакова - епископ Николай, руководитель хора русской песни «Уральские узоры», Тамара Столярова.

Когда на город спустилась прохладная темень, над рекой зазвучали песни в исполнении Кати Ямщиковой, группы «Узорица» и гостей праздника – санкт-петербургской фолк-группы «Отава Е». Всего на фестиваль со всех уголков региона приехали около 500 самодеятельных артистов. Большой хоровод представителей славянских народов, живущих в Башкирии, и яркий фейерверк стали финальной точкой праздника.

Зиля БАДРИЕВА.