Именем героя

Шакшинской школе №78 присвоено имя Героя России Анатолия Сафронова.

В торжественной церемонии приняли участие председатель Государственного Собрания – Курултая РБ Константин Толкачев, главный федеральный инспектор по республике Алексей Касьянов, мэр Уфы Сергей Греков, военный комиссар РБ Михаил Блажевич, глава района Сергей Кожевников, а также мама Анатолия Сафронова, его супруга и, конечно, школьники и педагоги.

- Человек, имя которого присваивают вашей школе, вырос и учился там же, где и вы. В каждом из вас скрыт огромный потенциал и возможности. Можно окончить школу в Шакше и стать Героем России, или же ученым, писателем, композитором. Перед вами открыты все пути, какой из них вы выберете и чего добьетесь в жизни, зависит только от вас, - обратился к школьникам Константин Толкачев.

- Сегодня знаменательный день как для вашей школы, так и для города в целом. Уверен, что вы гордитесь тем, что ходите в ту же школу, которую окончил Анатолий Александрович. Вся его жизнь – это подвиг. Он своим примером показал, как нужно жить, любить и почитать свою Родину, - подчеркнул в своем выступлении Сергей Греков.

Инициатива дать школе имя Анатолия Сафронова исходила от педагогов, детей и родительской общественности.

- С Анатолием Александровичем мы дружим очень давно. Он часто бывает в родной школе, встречается с детьми, вносит большой личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Даже в гимне нашей школы есть строки про полковника Сафронова. Тогда еще полковника, сейчас генерал-майора, - рассказала директор школы №78 Жанна Ращепкина.

Как вспоминают одноклассники Сафронова, у него еще в школьные годы сформировалось желание посвятить свою жизнь защите Отечества, стать профессиональным военным летчиком. Пройдя путь от курсанта Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков до генерал-майора авиации, выполняя интернациональный и воинский долг по защите государственных интересов и укреплению обороноспособности нашей страны, он всегда проявлял мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач.

- Мы окончили школу 45 лет назад. Не перечислить всех профессий и специальностей, которыми овладели ребята нашего 10 «Е» класса. Гордимся, что с нами учился человек, совершивший подвиг. Мы рассказываем о нем детям и внукам. Он всегда был скромным и порядочным, доводил все дела до конца. Знали, что если у доски Сафронов, то все уроки выучены и меньше пятерки он не получит. Самая главная награда ему за подвиг – жизнь, которую удалось сохранить, - вспомнила одноклассница Татьяна Оснач.

Родина по достоинству оценила подвиги Анатолия Александровича за заслуги перед государством и народом, отметив его высшей степенью отличия – званием Героя Российской Федерации. И сегодня, являясь заместителем полномочного представителя Президента России в Южном федеральном округе, он продолжает обеспечивать национальную безопасность нашей страны, непосредственно обеспечивая деятельность президента и контролируя исполнение его поручений и решений.

Анатолий Сафронов в свою очередь поблагодарил всех присутствующих за поддержку и добрые слова.

- Главное в жизни – любить свое Отечество, малую Родину, родителей и школу – самые важные основы мы получаем именно в ее стенах. Среди выпускников нашей 78-й много замечательных людей, среди них – глава района Сергей Петрович и директор Жанна Анатольевна. Мы верим, что и вы, нынешние ученики, в будущем добьетесь успехов, вами будут гордиться родители, педагоги, жители города, все мы, – напутствовал ребят Герой России.

В рамках мероприятия состоялись показательные выступления учащихся кадетского класса, первоклассников и выпускников школы. Оркестр духовых инструментов дополнил праздничную атмосферу патриотическими композициями. А завершилось торжество символично: над школой состоялся пролет самолетов под вокальное выступление Дмитрия Тарасова.

Мария АПКАРИМОВА.

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Для патриотического воспитания в школе создан отряд молодежного движения «Юнармия», а с сентября 2016-го - кадетское «Морские пехотинцы».

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В канун 2000 года при блокировании Дуба-Юрта, на входе в Аргунское ущелье разведывательная рота попала в кольцо боевиков. Разведчики сражались мужественно, но несли большие потери. Экипажу полковника Сафронова поставили задачу: в ночных условиях произвести посадку на необозначенную площадку в горной местности. Цель - эвакуация убитых и раненых военнослужащих. Вертолет полковника Сафронова, несмотря на сложные метеоусловия, приступил к выполнению боевой задачи. Боевики сделали все возможное, чтобы помешать отважным летчикам. Противник открыл шквальный огонь из всех видов вооружения, но экипаж продолжил спасательную операцию, рискуя своими жизнями, и вывез из окружения 19 раненых и 6 погибших разведчиков, в очередной раз продемонстрировав мужество и самоотверженность.