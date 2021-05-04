О чем напишет кисть

На холсте батальная сцена времен Крестьянской войны – работа кисти Николая Лавренова. Поодаль полотно, посвященное уже нашему времени, где отражена непростая служба сотрудников органов внутренних дел. К нему прилагается и благодарственная грамота, подписанная министром МВД РФ Владимиром Колокольцевым…

Автору этих картин было всего 14 лет, когда началась война. Осенью 44-го его призвали в ряды Красной армии, а через четыре месяца он отправился на войну с Японией – с первых дней кампании воевал в составе 1-го Дальневосточного фронта. С боями прошел Маньчжурию, за что был награжден орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией». Однако для него окончание войны не означало скорого возвращения домой: он был направлен для продолжения службы в Корею. В 1947 году после многочисленных ранений Николая Лавренова демобилизовали.

– Вместе со своим батальоном дошел до реки Янцзы и одноименного города, где и получил контузию, – рассказывает художник. – Мы окружили в кольцо несколько вражеских частей, но тут с другой его стороны красноармейцы начали отстреливаться и несколько снарядов по ошибке положили в наши окопы.

Сейчас за плечами Николая Лавренова – экспозиции самого разного уровня и известности. А началось все с юношеского увлечения.

– Я родом из Иглинского района, сколько помню себя – столько рисую. Классе в четвертом изобразил семью учителя за столом. Родным понравилось, и я, воспряв духом, стал еще больше стараться. Так все и началось, - вспоминает он.

Говорит, что любит работать с натуры и поэтому в последующем к военным воспоминаниям почти не возвращался, все чаще пишет современную жизнь. Его вдохновляют художники-передвижники, особенно Владимир Маковский.

Вернувшись домой, Николай пошел работать. А параллельно занимался в двух изостудиях. В 1953-м с отличием окончил Народный институт искусств в Москве.

– Сейчас трежусь над картиной, посвященной Крестьянской войне, «Салават Юлаев со своим войском идет на подмогу Пугачеву». Вообще, изначально меня тянуло в сторону пейзажного и портретного жанра, но учителя сказали, что лучше у меня получается второе.

Судя по тому, что можно увидеть на стенах дома, близка автору и социальная тематика. За столом кухни спит женщина, а позади нее, на окне, сидит грустная маленькая девочка с котом. Или еще один момент, полный глубокого смысла с подписью можно увидеть «Встретились три одиночества»: две старушки преклонных лет делят нехитрую трапезу, а рядом в ожидании еды вьется дворняга.

– Как ветеран войны, часто посещаю школы, встречаюсь с молодежью. И всегда говорю им одну простую вещь: выбрав профессию, обязательно найдите занятие и для души – рисуйте, сочиняйте, мастерите руками, – говорит художник.

Алина ГАРИПОВА

Фото автора.

Корзинка:

Дочь Николая Лавренова Людмила пошла по стопам отца. Сейчас она преподает в одной из художественных школ столицы республики.