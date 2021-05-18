Счастье, когда в доме семеро по лавкам

Одни шьют кукол, другие стоят за станком, третьи разводят пчел, вяжут или вышивают, плотничают или играют на музыкальных инструментах… Кто сказал, что многодетная семья - лишь хлопоты и заботы? Не без них, конечно, но все перекрывается множеством плюсов - прежде всего, это дружная команда, которой все по плечу, которая умеет интересно жить и весело отдыхать.

104 многодетные семьи из 38 районов Башкортостана приняли участие в проекте Ассоциации родителей и педагогов «Большое путешествие большой семьи». Он организован на грант главы республики и при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу РБ, Министерства образования, Министерства семьи, труда и соцзащиты населения.

Финалом форума стал большой семейный фестиваль, прошедший на площадке ВДНХ-ЭКСПО, где собрались победители и участники конкурса. Слова приветствия прозвучали от организаторов проекта и представителей министерств.

Добрые пожелания семьям выразила член Общественной палаты России, директор Фонда развития города Ольга Панчихина:

- Многодетная семья – основа нашего общества и ей нужна максимальная поддержка. Такие проекты показывают, как много у нас счастливых многодетных семей.

Абсолютным победителем конкурса «Семья в кадре» стали Ватолины из Уфы. У Анастасии и Александра трое детей – Игорь, Влада. Захар. Пять лет назад они решили заняться сбором иван-чая. Увлечение переросло во вполне доходное дело. Собирают растение за городом, у подножия Уральских гор, сушат, ферментируют, упаковывают, реализуют. Еще они делают пастилу, пирожные, конфеты из сухофруктов Все очень вкусно (испытано на себе!), особенно ароматный с пряностями и разными фруктовыми добавками чай, которым они с удовольствием угощали.

- Дети учатся музыке, ходят в школу искусств. У нас с мужем инженерное образование, но предки жили в сельской местности, вот и нас потянуло на природу, - говорит Анастасия. А секрет их семейного счастья в том, что они всегда все делают вместе, ценят общение с родственниками, любят своих родителей (бабушек и дедушек), с удовольствием спрашивают у них совета. Рука об руку идут навстречу всему новому и интересному.

Еще одна удивительная семья - Табулдины. У них 7 сыновей и 2 дочки. Их мама Лейсан 32 года назад переехала из города в деревню. Они держат хозяйство, следят за пасекой. Султановы тоже занимаются пчеловодством, на фестивале представили свой мед и прополис.

Заметим, что делом, приносящим доход, многие семьи занялись именно после появления на свет детей. Яркий пример - Мазитовы. Глава семьи для первой дочки решил не покупать люльку, а сделать своими руками. Сейчас у семьи – хобби – изготовление изделий из дерева. Папа выполняет тяжелую работу, мама и дочки отвечают за оформление.

Фестиваль стал настоящим праздником: все общались, делились опытом, проводили мастер-классы, угощали блюдами собственного приготовления, а также посмотрели презентацию фильма - «Большое путешествие большой семьи». И вот вам секрет счастья - семья должна быть большая, трудолюбивая и дружная. Это стимул для новых идей, которые обязательно приведут ее к процветанию и успеху.

Лилия ЗИМИНА.