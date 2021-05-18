В пространстве культуры

В Конгресс-холле «Торатау» состоялся первый культурный форум «Арт-Курултай», который собрал представителей разных направлений гуманитарной сферы: от музыкантов и актеров до археологов и музееведов.

Открывала программу фестиваля детская стратегическая сессия, где все роли – от модераторов до спикеров предоставили юным творцам. Ребята разделились на четыре команды, каждая из которых представила на суд экспертов из министерства культуры свои разработки. Положительные оценки получил, например, проект детского театра, предполагающий применение новейших информационных технологий. Кроме того, убедительными и взрослыми оказались тезисы, касающиеся преобразования уфимской набережной в насыщенное культурное пространство.

Ажиотаж у публики вызвала открытая дискуссия «Найди себя в Тик Токе», проведенная гостями из Санкт-Петербургского международного культурного форума. Ее главный посыл направлен, прежде всего, на работников музеев и библиотек. Спикеры выразили мнение, что культурным учреждениям необходимо разрушить стереотип о царящей в их стенах скуке. Вот архивисты и постарались: помимо видео о реставрации исторических документов сняли ролик, где танцуют, поют и катаются на тележках.

- В наше время «Тик Ток» - отличный инструмент, в котором сплетаются разные эпохи и даже ломается пространство, - считает контент-менеджер Государственного дарвиновского музея Елена Трушина.

Гостей «Арт-Курултая» на пленарном заседании приветствовал глава республики Радий Хабиров. В своей речи он отметил чрезвычайную важность современной культуры в воспитании молодежи.

- Необходимо прививать молодому поколению правильные ценности: чтобы слушали нормальную музыку, смотрели нормальные фильмы, читали нормальные стихотворения, - отметил он.

Председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сообщила, что развитие культурных проектов является приоритетным направлением для государства, а Башкортостану отводится в нем ключевая роль:

- Регион показал высокую эффективность при строительстве ковид-госпиталей. Хочется верить, что с такой же скоростью будут появляться и новые культурные учреждения.

После пленарного заседания, на котором были награждены выдающиеся деятели культуры республики, на площади Салавата Юлаева состоялась торжественная церемония открытия арт-объекта – «матрешки» с обратным отсчетом до старта Всемирной Фольклориады-2021. Этот масштабный форум пройдет в нашей республике с 3 по 10 июля и станет первым подобным конкурсом на территории нашей страны.

Программу «Арт-Курултая» продолжил праздничный концерт с участием фольклорного ансамбля «Мирас», башкирского этно-исполнителя Zainetdin, а также ансамбля «Русская песня» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной. Она, к слову, выступила и в качестве лектора, проведя мастер-класс по народному пению.

Атмосфера праздника поддерживалась и в небе: свое мастерство продемонстрировали участники аэроклуба «Первушино» и парашютисты.

Антон СУХАРЕВ.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.