В Доме детского творчества «Новатор» прошел Фестиваль счастливых семей Уфы, где в числе победителей - орджоникидзевцы Гиндуллины.

Вике было только 25, когда в семье появилась 12-летняя Поля – дочь двоюродной сестры ее мамы. Так Ильдар и Виктория стали приемными родителями.

Полине исполнилось 10, когда умерла ее мама. И хотя на тот момент младшему сыну Вики не было и года, она, не раздумывая, оформила опеку над осиротевшей девочкой. Сегодня Полине 17, она учится на первом курсе колледжа индустрии питания и сервиса.

Помогать людям, оказавшимся в сложной ситуации, Гиндуллины начали шесть лет назад. Именно тогда они привезли подарки детям, оказавшимся в социальном приюте в селе Охлебинино, а потом, узнав от знакомых, что в Давлекановском районе живет семья, которая не может даже накрыть стол на Новый год, отвезли незнакомым людям продукты.

- Как-то я посмотрела документальный фильм «Блеф, или с Новым годом!» о жизни детского дома, - рассказывает Виктория, - и он произвел на меня сильное впечатление. Тогда я поняла, что хочу помогать еще больше. Если ты можешь подарить счастье хоть на один день, если человек чувствует твою поддержку, то это вдохновляет.

Сейчас Гиндуллины не одни, им помогает команда единомышленников, куда входят и молодые мамы и крепкие мужчины, готовые по первому зову загрузить вещи, продукты и отвезти их нуждающимся. Приюты, детдома, пожилые люди –не остались без внимания в период пандемии.

А, например, в Балтачевский район выехали около 70 участников, которые показали сельским детям концерт. В 2019 году команда Виктории организовала конкурс «Я -талант». В Уфу приехали дети из разных районов республики, чтобы петь, танцевать, читать стихи. И все это организовали без сторонней поддержки.

Супруги – предприниматели, также Виктория учится на 4 курсе факультета психологии БГПУ имени М. Акмуллы, поученные знания помогают ей в работе наставника в кризисном центре «Семья» и «Саторисе».

Гиндуллины стремятся воспитать в сыновьях Даниэле и Мартине гуманность, доброе отношение к миру и людям. Старшая Полина выросла отзывчивой девушкой, помогает по дому. Маму и дочку чаще принимают за сестер. Поля называет ее Викой. И только в открытках на 8 Марта и день рождения обращается к ней: «Мама!».

Светлана ЯНОВА.

Корзинка

Также на фестивале состоялось награждение победителей фотоконкурса «Лучшая семья на свете!», организованного в рамках городского социального проекта «Солнечный круг», который реализуется при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.