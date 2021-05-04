Стихи и Любовь

В Советском районе работает необычный дворник, которого прославили поэзия и песни собственного сочинения, а еще неисчерпаемый оптимизм.

Дворник ООО «Ареал 51» Любовь Щепачева к вниманию прессы привыкла, и звонку журналиста ничуть не удивилась. «Про простых людей надо рассказывать», - справедливо заметила она.

Родилась и выросла в Иваново, а в 1975 году вместе с родителями переехала в Уфу. Окончив училище №10 по специальности швея-мотористка, Люба пошла работать в фирму «Мир». Начинала технологом в пошивочном цеху, была занята на производстве шинелей, но затем по разным обстоятельствам несколько раз меняла профессию. Трудилась и оператором на почте, и диспетчером в такси.

- Иногда приходилось принимать до 300 заявок в сутки, - вспоминает Любовь Альбертовна. – В то время компьютеров не было, поэтому, чтобы правильно рассчитать маршрут, требовалось хорошо изучить город. Что я и сделала – пешком пройдя от Зеленой рощи до Инорса.

Еще успела параллельно окончить автотранспортный техникум. Но встретив свою вторую половинку, уехала с ним в Оренбургскую область, где устроилась дояркой-телятницей. Но, поскольку времена были тяжелые, она с двумя детьми - Аленой и Николаем вернулась обратно в Уфу, к родителям.

– Единственным местом, где платили стабильно, была жилищная сфера, и я в декабре 1994 года пришла работать в ЖЭУ № 51, которое стало для меня вторым домом, тружусь здесь уже 27 лет, – рассказывает Любовь Альбертовна.

Ее участок - дома по улицам Революционной и Мингажева. Приступает к работе летом в 7 утра, зимой – на час раньше. Любовь Альбертовна признается, что сложнее всего приходится в межсезонье: осенью необходимо основательно почистить территорию, а весной – убрать скопившийся за долгую зиму мусор. С тем, что в дворники идут только те, кто не имеет образования, не согласна. Профессия очень ответственная, и от нее и ее коллег зависит, как будет выглядеть столица, какой ее увидят гости и жители.

За столько лет работы на своем участке Любовь узнала практически всех жильцов, а для многих стала надежным собеседником, которому можно рассказать даже о самом сокровенном:

- Люблю общаться с людьми, некоторым надо просто выговориться. В основном обсуждаем коммунальные проблемы, повышение квартплаты, потом переходим к делам семейным, обмениваемся удачными рецептами, - с улыбкой говорит Любовь Альбертовна.

Неудивительно, что на ее глазах выросли многие жильцы.

– Когда начинала работать, они были малышами, а теперь уже своих детей в школу провожают. Вот недавно одну девушку встретила, она говорит: «Я в школу ходила, вы дворником работали, сейчас у меня у самой дочка. Спасибо за ваш труд». А мне доброе слово сил прибавляет, - признается дворник.

У Любови – много талантов. Она – победитель конкурса «Достояние столицы», обладатель второго места в конкурсе «Лучший по профессии», удостоена медали «К 100-летию Башкортостана». Поет и уже много лет пишет стихи. С особым удовольствием зачитывает «Гимн жилищников Советского района» собственного сочинения, а также строчки, посвященные Великой Отечественной войне.

- Внук Никита в этом году пойдет в первый класс, а внучке Алисе – шесть месяцев. С радостью помогаю, но у меня очень современная дочка, которая старается сама справляться с детьми. Сын работает столяром в общежитии УГАТУ, дома всегда ждут любимые коты Маркиз и Барон, - говорит дворник-поэт.

Не зря ее зовут Любовь. Это чувство к работе и окружающему миру позволяет ей не только быть лучшей в своем деле, но и создавать вокруг теплую, позитивную атмосферу даже в морозы.

Альфия ИБРАГИМОВА.