124-я празднует свое 30-летие, а еще она известна тем, что 5 лет назад в школе создан музей имени народного поэта Башкортостана, писателя-фронтовика Мустая Карима.

На его открытии присутствовала дочь писателя Альфия Мустаевна, передав тогда от имени семьи бесценные экспонаты.

В этот раз в связи с непростой эпидемиологический обстановкой она прислала трогательное видеообращение с напутственным словом к ребятам.

Инициатива создания музея принадлежит заведующей школьной библиотекой Халиде Шаймардановой. Почти 10 лет она вынашивала эту идею, а потом осмелилась и позвонила поэту.

- Он дал согласие на открытие музея, вообще был очень благодушен, - вспоминает она. – Правда, засмеявшись, заметил: «Музеи обычно создают, когда человека уже нет, а я пока в строю!»

Назвал меня ласково «балакай», с тех пор я очень люблю это слово. Мы тогда договорились, что назовем не музей, а

«кабинет творчества Мустая Карима». Он пришел к нам 4 октября 2004 года и вручил свой фотопортрет с дарственной надписью. Этот день стал большим событием для всех нас, а я помню все до мелочей.

В музее собраны документы, фотографии, книги и вещи, принадлежавшие Мустаю Кариму. Воссоздан макет памятника, который представлен в центре Уфы. Но особенно всем дороги два экспоната – обычная костяная оправа для очков и письменный прибор Мустафы Сафича. В стенах музея в торжественной обстановке самому лучшему по успеваемости «5а» было присвоено звание «Класс Мустая Карима».

А поздравить школу с юбилеем пришли представители органов управления образования города и района, ветераны педагогического труда, родители и выпускники. Почетным гостем стала депутат Госсобрания – Курултая РБ Гузэль Файзуллина.

- Пусть шаг за шагом учебное заведение открывает для себя новые горизонты, а воспитанники радуют своими достижениями! - приветствуя присутствующих, подчеркнула она.

Для гостей была подготовлена разноплановая программа. Они

смогли окунуться в историю школы. На экране транслировались фотографии руководителей и педагогов-ветеранов, говорилось об успехах. Ребята показали концерт, а артисты Театра кукол представили отрывок из спектакля «Долгое-долгое детство» по повести Мустая Карима.

Ирина ШИПУНОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.