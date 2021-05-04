Учиться в школе имени Героя!

– У него был безукоризненный внешний вид: военная выправка, тщательно вычищенный и отглаженный костюм, умение выделять и говорить самое важное и нужное, – таким вспоминают коллеги полного кавалера ордена Славы Виктора Зотова, имя которого накануне присвоили 46-му лицею Уфы.

На торжественное мероприятие пришли младшая сестра Виктора Никифоровича Надежда Рукавишникова, дочь Елена Зотова, ветераны, выпускники.

– Бывшие ученики, а их сотни, до сих пор с восторгом вспоминают его уроки. Особенно на темы Великой Отечественной войны, - говорит директор лицея №46 Владимир Рысин.

– Мы работали с Виктором Никифоровичем, он был строгим и сдержанным. Всегда верил в справедливость. Сегодняшнее событие, наверное, как раз и есть – восстановление справедливости, – обратилась к собравшимся коллега Валентина Силантьева.

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«Город трудовой доблести». Уфа и уфимцы внесли огромный вклад в Победу: днями и ночами работали в цехах, не жалея жизни, совершали бессмертные подвиги. Мы должны помнить об этом, – сказала депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Галина Ишмухаметова.

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Виктор Никифорович с 1981 по 1986 год работал директором школы №46. Удостоен звания «Заслуженный учитель БАССР».

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, Славы 1-й, 2-й степени и двумя 3-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу».

Из воспоминаний дочери Елены Зотовой:

- Когда я была ребенком, мы жили в городе Октябрьском. В 1980 году отец оставил нас и переехал в Уфу. По диплому он учитель русского языка и литературы, какое-то время работал по специальности, но потом начал вести историю и обществознание. Поскольку он окончил Ивановское военно-политическое училище, имел право преподавать эти предметы. Он был скромным, не любил пышные торжества, но его как героя часто приглашали на различные мероприятия. И в Москву, и в Кривой Рог ездил на встречи. О войне рассказывать не любил. Видимо, время было такое. Спрашивать было не принято, хотя перед школьниками выступал часто. Единственное, что он говорил нам: «Война – это очень страшно. Настоящая отличается от той, которую показывают в художественных фильмах». Даже о подвигах своих не рассказывал, о них мы узнали позже по книгам. Помню, как в детстве отмечали День Победы. Каждый год отец и два его брата с собирались семьями и пели военные песни. И сейчас перед глазами, как они поют «Солдаты, в путь, в путь, в путь...» и маршируют.

Из воспоминаний коллеги Валентины Силантьевой.

- Я была директором 46-й школы, потом меня избрали председателем райкома союза учителей и предложили работать в РОНО. А Виктор Никифорович был директором школы в поселке 8 Марта. Учитывая все его заслуги, мы просили взять руководство 46-й школой. Некоторое время он раздумывал, но поскольку опыт имел – согласился. Оглядевшись на новом месте в РОНО, я поняла, что это не педагогическая работа, и перевелась в первую школу директором. С Виктором Никифоровичем часто встречались на совещаниях директоров и по профсоюзной линии. И могу сказать, что его всегда отличала корректность и четкость. Коллеги к нему относились с уважением. Узнав, что собирают директоров района, он звонил мне и интересовался повесткой. И если считал, что вопросы не значимые, говорил: «Я не считаю, что для этого мы должны собраться всем составом». Давая поручения подчиненным, он выделял только самое главное, до деталей, по его мнению, каждый должен был дойти сам. Но дома был совершенно иным. Мне как-то приходилось видеть его с женой, и я была поражена тем, что он уделяет внимание каждой мелочи. А еще Виктор Никифорович, придя в школу, продолжил все традиции, которые существовали до него. Он делал то, что возвеличивает школу, а не его самого. У нас был образцовый приусадебный участок. Наша школа была одной из первых, где вместе с аттестатом выдавали свидетельство о специальности. Девочкам – машинистки-делопроизводителя, мальчикам – водителя, также они ходили на завод. Он был человек со стержнем и всегда доводил начатое до конца: о задуманном деле уже говорил, как о решенном. Подавал пример во всем. У меня сын учился в этой школе, Виктор Никифорович им говорил: «Вы видите, я прошел войну, а не курю, и вы не должны». Если замечал курящих, не повышал на них голоса, а просто говорил, что у них сила воли слабая.

Мария НИКОЛАЕВА.