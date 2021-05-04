Картины боевого прошлого

В Уфе открылась фотовыставка «Лица Победы». Идейный вдохновитель и организатор проекта – заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Башкортостан Вячеслав Стрижевский.

Проект посвящен 76-й годовщине Победы. Экспозиция, которую составляют 40 уникальных фотокадров, разместилась в Доме актера. Это работы уфимских фотохудожников, в числе которых Раиф Бадыков, Александр Данилов, Алик Хасанов, Николай Марочкин, Михаил Постников, Булат Гайнетдинов, Андрей Старостин, Олег Яровиков. Также представлены редкие фотографии времен Великой Отечественной войны из частных архивов.

Авторы стремились донести до зрителей трагические и героические моменты того времени, показать, какой внесли жители нашей республики в Победу и какое счастье испытали, узнав о завершении войны.

В рамках открытия выставки председатель Союза театральных деятелей РБ Ахтям Абушахманов за вклад в развитие театрального искусства и в связи с 80-летием наградил Вячеслава Александровича Стрижевского Золотой медалью Станиславского.

Выставка будет работать до конца мая.

Иван ЗАРОКОВ.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.