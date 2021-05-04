Двору требуется озеленение

- Когда попросил деревья для озеленения придомовых территорий в Новой Максимовке, то в районном УЖХ сказали, что выделят, если буду сажать в Калининском районе. А разве мы к нему не относимся? Обидно! Каждый день вижу, как выкладывают фото, что полным ходом идет посадка во дворах по улицам Транспортной, Ферина. Вчера все же привезли пять елок, за что спасибо, но почему нас обделяют вниманием? – с таким вопросом обратился Марсель Н.

Иногда работы по озеленению придомовых территорий проводятся на средства владельцев квартир. Собственными усилиями добиться достойного результата удается редко, так как мало высадить деревья и разбить клумбы – все объекты озеленения нуждаются в постоянном и регулярном уходе. Им требуется своевременный полив, рыхление почвы, прореживание посадок, контроль формирования кроны и состояния растений, подкормка, защита от вредителей, подготовка к зиме.

- Новая Максимовка не входит в зону обслуживания УЖХ Калининского района. За благоустройство микрорайона отвечает частная управляющая компания «Квартал». По нашей информации, деревья выделены, - ответила начальник информационно-аналитического отдела администрации района Вера Пояркова.

Мария АПКАРИМОВА.