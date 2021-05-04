По заветам Рыбалко

Школьники и работники Демского районного и Уфимского военного комиссариата республики приняли участие во всероссийской акции «Диктант Победы».

– Люди, которые призваны мобилизовать молодежь на воинскую службу, как никто должны знать историю своей страны, своего народа, чтобы призывник шел к нам не потому, что обязан, а потому, что сам захотел! Я считаю, что работать в этом направлении можно увлекая их подвигами своих предков, – говорит начальник отдела военного комиссариата Ильдар Яппаров.

Площадкой для проверки знаний стала школа № 113, которая носит имя Героя Советского Союза Ивана Рыбалко. О его подвиге знает каждый демчанин. В 1943 году он в числе первых форсировал Днепр и в бою за село Зарубинцы Черкасской области огнем своего пулемета уничтожил около 20 солдат противника. После войны, выйдя в отставку, Рыбалко не раз бывал гостем в этой школе, и дети из первых уст узнавали о событиях тех страшных лет. Вот и Диктанте Победы 24 школьника пришли проверить свои знания.

– Желающих было гораздо больше, к сожалению, класс не смог бы уместить всех. Остальным мы порекомендовали пройти тест он-лайн, – говорит заместитель директора по научно-методической работе Ольга Калеева.

Большая часть участников – ребята из старших классов. По условиям акции, к результатам Единых госэкзаменов тем, кто ответит без ошибок, будут начислены дополнительные баллы. Но, как отмечает педагог, не это стало стимулом для ребят.

– В нашей школе есть Музей памяти, действует поисково-спасательная группа «Поиск», которая каждый год выезжает на раскопки останков советских солдат в Ленинградской области. Романтика быть причастным к истории Родины превыше всего, – говорит Ольга Владимировна.

Но среди тех, кто пришел в этот день на тестирование, были и учащиеся средних классов. Так, например, Маржона Зарифжонова в этом году оканчивает всего лишь шестой класс, но наравне с выпускниками пришла проверить себя.

– История – мой любимый предмет. Правда, по программе мы еще не изучаем Великую Отечественную, но о ней я знаю из рассказов своего брата Жавлонбека. Он с другом ездил на раскопки, им даже удалось найти останки погибшего воина. С увлечением рассказывал, как по капсуле, которая была у каждого солдата, удалось выяснить, что это уроженец из Московской области. Его родственники приезжали в Башкирию за прахом и благодарили их, – говорит шестиклассница.

Девочка уверена, что сможет ответить на все вопросы, и в этом, большая заслуга ее учительницы – Дарьи Солдатенко. Она умеет увлечь детей на уроках так, что даже самые безответственные слушают ее, раскрыв рты.

Алина ГАРИПОВА.

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