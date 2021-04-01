Они сражались за Кубок

«Знатоков истории» определили на городском этапе турнира, проводимого в рамках интеллектуального марафона «Кубок победителей». Конкурс прошёл в историческом парке «Россия – Моя история». В нем принимали участие семь команд – по одной от каждого района.

«Кубок Знатоков» проводится второй раз среди учеников 9-11 классов. В этом году вопросы викторины были дополнены блоком заданий по региональной истории.

- Сохранение исторической памяти сегодня является одной из важнейших задач образования, поэтому очень важно стимулировать у школьников интерес к науке, воспитывать уважительное отношение к прошлому России и родному краю, – считает методист Научно-информационно-методического центра Ольга Абашкина.

Основной темой состязания стала Великая Отечественная война. Участники с достоинством прошли 5 конкурсных испытаний, соревнуясь в знании фактов, явлений, документов, определяли достоверность информации о событиях, проявляли индуктивное и дедуктивное мышление, анализировали исторические термины и понятия. Многим особенно запомнился вопрос о подвиге Ивана Середы. Нужно было вспомнить, чем был вооружен повар-красноармеец, когда в одиночку обезвредил подъехавший к советской полевой кухне немецкий танк и взял в плен четырёх напуганных танкистов.

Ученик 10 класса школы № 115 Феликс Ишмаев представлял на турнире Советский район:

- Я первый раз участвую в конкурсе и даже не ожидал, что задания окажутся такими сложными. Особенно заставил волноваться региональный блок. Но справились мы неплохо. Наша команда района в итоге заняла третье место, немного уступив ребятам из Кировского и Октябрьского районов.

Победителей определяла экспертная комиссия, в состав которой вошли доценты и профессора ведущих вузов Уфы, в том числе доктора исторических наук Гюльнара Обыденнова и Рустэм Хазиев, доцент кафедры истории России, историографии и источниковедения БашГУ Эдуард Шиляев, кандидат педагогических наук Владимир Антонов и директор исторического парка Александр Гусев.

Екатерина Маркова.