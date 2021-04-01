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Что расскажут уфимские липы…

Автор: cmanager от Сегодня, 08:59

Что расскажут уфимские липы…Липы – романтический символ нашего города, о них немало  сложено стихов и песен, и самая известная написана Римом Хасановым. Не случайно Тропа здоровья на улице Рихарда Зорге (за медколледжем)  названа  именно так: здесь  много этих чудесных деревьев, они радуют глаз и  дарят летом прохладу.  Сюда многие горожане приходят, чтобы  насладиться покоем, а любители спорта – для того, чтобы заняться  физкультурой.  

Но весна начинается…с субботника: после зимы надо все привести в порядок. В рамках ЭКОмарафона в прошедшие выходные горожане навели здесь чистоту.  Субботник превратился в настоящий праздник на свежем воздухе  под лучами  теплого солнца.
Участников акции собралось немало – уфимцы пришли с семьями, с детьми. В руках – лопаты, грабли, метлы.  В их рядах депутаты Государственного Собрания – Курултая РБ Фарит Гиндуллин и Юрий Игнатьев, заместитель главы администрации района Руслан Насретдинов, главный врач Республиканского онкологического диспансера Адель Измайлов.

Самые активные – студенты медколледжа, сотрудники районной администрации, работники Республиканского клинического онкологического диспансера, клиники БГМУ, представители Министерства лесного хозяйства, экологического движения «Зеленая Башкирия», неравнодушные жители домов по ул. Рихарда  Зорге и Парковой.

Ни для кого не секрет, что перед физической нагрузкой следует хорошенько размяться. Участникам ЭКОмарафона в этом помогла руководитель физвоспитания медицинского колледжа Елена Колечкина. Веселая зарядка под музыку  зарядила энергией и подняла настроение.
На этой волне позитива  все активно принялись за    уборку.  Прошлогодняя листва и бытовой мусор - не к лицу прогулочной зоне, поэтому к работе подошли комплексно: в укромных уголках орудовали граблями, асфальтовое полотно очищали с метлами. Собранный в мешки мусор в ближайшее время погрузили в самосвалы и вывезли.
Генеральная уборка на свежем воздухе собрала людей разных возрастов и поколений. Они с удовольствием общались, пели песни под гитару. Самых активных участников наградили сувенирами от Министерства лесного хозяйства. Обладателями футболок и кружек с надписью «Я люблю Уфимские липы» стали те, кто отличился в трудовом десанте. Среди них самый юный участник - девятилетний Шамиль. Он любит гулять с родителями на Тропе здоровья, и сегодня вместе со своей семьей внес вклад в чистоту любимого уголка.
Приятным завершением дружной уборки стало чаепитие и совместное фото на память.
- Живем здесь много лет, и когда здесь летом   2016 –го организовали  тропу здоровья – обрадовались! - говорят жители домов улицы Парковой Анна Бабенко и Зинаида Кожина. - Здесь есть и тренажеры, и место для отдыха, и зона выгула собак. Часто можно увидеть и любителей скандинавской ходьбы,  всегда  гуляют мамы с колясками… Вот и мы не пропускаем возможности пройтись по тропе. Часто наблюдаем,  как прыгают по высоким деревьям, не боясь людей, белочки, прилетают птицы. Смотрите, сколько кормушек для них повесили! И мы подкармливаем лесных обитателей.  Нужно только соблюдать в этом уголке природы  чистоту, тогда будет в радость любая прогулка.

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Протяженность Тропы здоровья «Уфимские липы»

около двух километров, здесь проложена   велопешеходная дорожка, она   углубляется в лес, до большой поляны, где  организована футбольная площадка и турниковый гимнастический комплекс.

В перспективе - благоустройство территории вокруг природного родника и смотровой площадки с видом на реку Белую.

Ника НИКОЛЬСКАЯ.

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Категория: Вторник

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