Что расскажут уфимские липы…

Липы – романтический символ нашего города, о них немало сложено стихов и песен, и самая известная написана Римом Хасановым. Не случайно Тропа здоровья на улице Рихарда Зорге (за медколледжем) названа именно так: здесь много этих чудесных деревьев, они радуют глаз и дарят летом прохладу. Сюда многие горожане приходят, чтобы насладиться покоем, а любители спорта – для того, чтобы заняться физкультурой.

Но весна начинается…с субботника: после зимы надо все привести в порядок. В рамках ЭКОмарафона в прошедшие выходные горожане навели здесь чистоту. Субботник превратился в настоящий праздник на свежем воздухе под лучами теплого солнца.

Участников акции собралось немало – уфимцы пришли с семьями, с детьми. В руках – лопаты, грабли, метлы. В их рядах депутаты Государственного Собрания – Курултая РБ Фарит Гиндуллин и Юрий Игнатьев, заместитель главы администрации района Руслан Насретдинов, главный врач Республиканского онкологического диспансера Адель Измайлов.

Самые активные – студенты медколледжа, сотрудники районной администрации, работники Республиканского клинического онкологического диспансера, клиники БГМУ, представители Министерства лесного хозяйства, экологического движения «Зеленая Башкирия», неравнодушные жители домов по ул. Рихарда Зорге и Парковой.

Ни для кого не секрет, что перед физической нагрузкой следует хорошенько размяться. Участникам ЭКОмарафона в этом помогла руководитель физвоспитания медицинского колледжа Елена Колечкина. Веселая зарядка под музыку зарядила энергией и подняла настроение.

На этой волне позитива все активно принялись за уборку. Прошлогодняя листва и бытовой мусор - не к лицу прогулочной зоне, поэтому к работе подошли комплексно: в укромных уголках орудовали граблями, асфальтовое полотно очищали с метлами. Собранный в мешки мусор в ближайшее время погрузили в самосвалы и вывезли.

Генеральная уборка на свежем воздухе собрала людей разных возрастов и поколений. Они с удовольствием общались, пели песни под гитару. Самых активных участников наградили сувенирами от Министерства лесного хозяйства. Обладателями футболок и кружек с надписью «Я люблю Уфимские липы» стали те, кто отличился в трудовом десанте. Среди них самый юный участник - девятилетний Шамиль. Он любит гулять с родителями на Тропе здоровья, и сегодня вместе со своей семьей внес вклад в чистоту любимого уголка.

Приятным завершением дружной уборки стало чаепитие и совместное фото на память.

- Живем здесь много лет, и когда здесь летом 2016 –го организовали тропу здоровья – обрадовались! - говорят жители домов улицы Парковой Анна Бабенко и Зинаида Кожина. - Здесь есть и тренажеры, и место для отдыха, и зона выгула собак. Часто можно увидеть и любителей скандинавской ходьбы, всегда гуляют мамы с колясками… Вот и мы не пропускаем возможности пройтись по тропе. Часто наблюдаем, как прыгают по высоким деревьям, не боясь людей, белочки, прилетают птицы. Смотрите, сколько кормушек для них повесили! И мы подкармливаем лесных обитателей. Нужно только соблюдать в этом уголке природы чистоту, тогда будет в радость любая прогулка.

Корзина

Протяженность Тропы здоровья «Уфимские липы»

около двух километров, здесь проложена велопешеходная дорожка, она углубляется в лес, до большой поляны, где организована футбольная площадка и турниковый гимнастический комплекс.

В перспективе - благоустройство территории вокруг природного родника и смотровой площадки с видом на реку Белую.

Ника НИКОЛЬСКАЯ.