Цирк и брейк под открытым небом

В выходные на ул. Мустая Карима было многолюдно. Автомобили сюда не пускали, а горожан, напротив, зазывали на фестиваль «Art Fest», который стал возможным благодаря поддержке администрации Уфы и творческому пространству «Арт-КВАДРАТ». Аплодисменты прохожих и зрителей собирали иллюзионисты, ходулисты, брейкеры...

Разномастные импровизации джаза стали фоновой музыкой стримов, снимаемых прогуливающимися, в субботу по центру уфимцами. У инструмента – ученица 6 класса Детской школы искусств им. А. Искужина, лауреат международных конкурсов. София Самыловска исполняет импровизацию блюза, которую сочинила мама и по совместительству педагог Наталина Владимировна, и мгновенно перестраивается на «Этюд» Шитте. Через несколько минут юную пианистку сменяет также учащийся 5-го класса Илья Кравченко (стипендиат главы Уфы, неоднократный лауреат международных и всероссийских конкурсов) уже с классической программой.

– Начинающим музыкантам очень полезно выступать на разных площадках: и в концерном зале, и на открытой сцене. Выступая на улице, несмотря на посторонний шум, ребенок максимально сосредотачивается и играет несколько пьес без перерыва. Таким образом получается мини-сольный концерт. Это прекрасная возможность проверить себя, понять, насколько удачно звучит произведение, – считает заведующая отделением фортепиано школы искусств им. А.Искужина Наталина Самыловска.

Здесь также проводили конкурсы и розыгрыши персонажи детских мультфильмов, клоуны. Вместе с артистами смеялись и играли поклонники студии творческого развития «ХАХАЧУ». Театр, основанный Константином Хабенским, полюбился публике драматическими представлениями, оригинальной хореографией и фееричными буффонадами.

– Вжиться в роль помогают костюмы и грим. Надеваешь маску и становишься совсем другим человеком, а энергию и заряд бодрости передаешь зрителям, – делится Никита Петров.

Арт-программу дополнили мастер-классы, соревнования, выставки. Эксклюзивные экспонаты, изготовленные в «особой» мастерской, представил общественный центр «Улей».

– К каждому из имеющихся изделий приложена рука человека с ментальными нарушениями. Если это доски, то они участвовали в их промасливании, если коврик, то ткали, если кружки, то декорировали. Под руководством инструкторов лепили керамические пуговицы и мыльницы. А людьми с сенсорными нарушениями, в частности незрячие, сплели авоськи. Спасибо за возможность рассказать о нас. Вырученные от продажи средства направим на закупку новых материалов, – говорит директор благотворительного фонда «Твердая почва», соучредитель общественного центра «Улей» Снежана Янгильдина.

Отдыху на свежем воздухе погода благоволила и в воскресенье. Уличные состязания и перфомансы резидентов «Арт-КВАДРАТА» продолжались до самого вечера.

Мария НИКОЛАЕВА.