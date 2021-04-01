В хороводе дружбы и красоты

Ярким концертом Ритайым Party на площади Салавата Юлаева завершился День национального костюма. Переводится название как «пятачок» и имеет многолетнюю историю с советских времен. Старшее поколение уфимцев до сих пор с ностальгией вспоминает народные дискотеки на знаковом месте.

- Стараюсь носить украшения в народном стиле и в будни, ведь это так красиво и модно, - говорит студентка БГУ Динара Альчибаева. Многие участники флешмоба также предпочитают современную одежду с национальными элементами и пришли сегодня в ней. Свои народные костюмы надели русские, башкиры, татары, удмурты, марийцы… Всего праздник посетило более 300 человек.

- В каждом уголке региона у костюма свои отличия. Например, женский нагрудник «сельтер» имеет богатую историю, - рассказала представитель Республиканского центра народного творчества Альбина Исхакова. – Я изучаю его много лет и даже разработала современную версию украшения.

Танцевальные и вокальные номера исполнили молодежный ансамбль народного танца «Аманат», солистка ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Эльвира Муллагулова, фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас», ансамбль грузинских и кавказских танцев «Сикварули» (БашГУ), башкирские фольклорные ансамбли «Ауаз», «Хазина», вокальный ансамбль народной песни «Сударушка», ансамбль кураистов училища искусств.

Руководитель ансамбля «Аҡйондоҙ» Раис Низаметдинов вовлек зрителей в большой хоровод. Мастер-класс по башкирскому танцу провели солисты молодежного ансамбля народного танца «Аманат». Самым активным зрителям были вручены подарки от Республиканского центра народного творчества: флешки с мастер-классами по обучению игре на курае, танцу, пению и яркие календари от проекта «Тамга».

- Праздник продолжится выступлениями профессиональных творческих коллективов из театров и концертных учреждений, — сообщила заместитель директора РЦНТ Нафиса Тулыбаева. — В течение трех летних месяцев мы будем проводить Ритайым еженедельно на новой набережной реки Белой. А Парад в национальных костюмах пройдет в рамках фестиваля «Сердце Фольклориады» в начале июля.

День национального костюма прошел также на других площадках города. В просторах Интернета организованы различные акции и флешмобы.

Зарина ХАНОВА.

Корзинка:

С 2020-го День национального костюма проходит в республике согласно указу главы Радия Хабирова два раза в год: в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября.