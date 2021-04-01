Экскурсия без турникетов

Более 500 школьников и студентов посетили ПАО «ОДК-УМПО». Экскурсия прошла в рамках акции «Неделя без турникетов».

- Мероприятие позволило молодежи «примерить на себя» профессии и узнать, какие специальности востребованы на рынке труда. Основная идея проекта – познакомить с работой предприятий, - отметил начальник отдела профессионального обучения и профориентации Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ильшат Султангужин.

Школьники и студенты посетили музей, производственные цеха, что позволило увидеть работу «изнутри». Впервые в истории акции они были приглашены в производственно-технологический центр по выпуску компонентов вертолетных двигателей и центр титанового литья.

- Наши ученики побывали в музее. Предложили всем, вызвались девятый и шестой классы. Для ребят постарше это нужно в первую очередь для профориентации, а шестиклассникам больше любопытно и интересно сходить на экскурсию. К тому же у многих родители работают на ОДК-УМПО, - рассказала заместитель директора по воспитательной работе гимназии №111 Эльмира Сагдатова.

Дети ознакомились с уникальными экспонатами, которые дают яркое представление о том, чем жило и занималось предприятие на протяжении своей истории. Здесь, на площади в 640 кв. м, размещаются более 35 полноразмерных двигателей. По соседству расположилась гражданская продукция, исторические фотографии и документы.

- Детям интересна история. Экскурсовод рассказала, как велась работа на заводе в годы войны, какие двигатели изготавливали в то время. Многие ученики хотят поступать в авиационный, автотранспортный колледжи, поэтому слушали внимательно и задавали вопросы. Ребята хотели побывать в цехах, в этот раз не получилось, но впереди еще не одна «Неделя без турникетов». Мы не единственный класс, кто принял участие в акции. Так, 8 «Б» посетил Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства, - рассказала классный руководитель 9 «В» лицея №52 Алена Камаева.

Мария АПКАРИМОВА.

Корзинка

«Неделя без турникетов» проводится Союзом машиностроителей России с 2015 года. В республике проект реализуется с 2017-го. За этот период в нем приняли участие более 100 тысяч учащихся и более 70 предприятий республики.