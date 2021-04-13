В гармонии с каждым учеником

Учителя старой закалки желают, чтобы дети им во всем подчинялись, Лилии Каримовой из 4-й школы этого не нужно. Она уже 38 лет гармонично сосуществует со своими учениками. Наработанное годами мастерство, требовательность к себе и большая любовь к профессии создали ей авторитет среди учащихся, родителей, коллег.

– Родилась в маленькой деревне Наратлы Бакалинского района. Моя мама была учительницей, завучем. Поэтому о другой профессии и не думала, – говорит Лилия Галинуровна.

Одновременно увлекалась филологией и историей, но окончив школу, выбрала второе. По окончании вуза по распределению уехала работать в Туймазы, где 10 лет ведала подрастающему поколению о событиях прошлых лет. Там же вышла замуж, а после рождения второй дочери, переехала с семьей в Миловку, и устроилась в школу №4 в Затоне.

– Я искала работу историком, но директор Чулпан Зигангирович Муратов сказал, что некому вести татарский язык, литературу, культуру Башкортостана, так все и началось, – продолжает собеседница.

Прошла курсы переквалификации, оборудовала кабинет, укомплектовала его необходимыми дидактическими материалами и начала преподавать. Тогда еще учились в старом здании школы. Позже, когда построили новое, для занятий выделили новый класс, который она также хорошо оформила.

– Как удается заинтересовать детей? – спрашиваем у Лилии Галинуровны.

– Важно суметь зажечь в глазах каждого ребенка искру. Для этого я стараюсь делать любой урок оригинальным, не похожим на прошедший. Мы выезжаем на экскурсии по знаковым местам, ходим в театры. Приглашаем на встречи со школьниками известных личностей: артистов, писателей, журналистов. Живое общение всегда проходит интересно и вызывает бурные эмоции. Особенно детям запомнились уроки с участием известного драматурга Сафуана Алибаева, сестры Мустая Карима – Салисы Каримовой, поэта Рамиля Янбекова. В прошлом году у нас в гостях были журналист Зухра Кутлугильдина, поэтесса Диля Булгакова.

– В последнее время часто приходится слышать, что бумажная волокита съедает львиную часть времени учителя...

– Напротив, работа упростилась. Мы ведем электронные журналы, презентации и наглядные материалы также готовим цифровые, что позволяет сэкономить время.

– Современные подростки не представляют своей жизни без компьютеров и гаджетов. Днями и ночами просиживают в социальных сетях. Как направить это увлечение в полезное русло?

– Действительно, сегодняшняя тенденция все больше склоняет нас к информатизации. Но в этом есть и положительные стороны. Ведь в Интернете дети не только развлекаются, но и слушают музыку, общаются и даже делают домашнее задание. Я и сама веду социальные сети и черпаю в них полезную информацию. Сейчас много известных людей, ученых, культурных и политических деятелей ведут блоги. Считаю, что не пользоваться этим благом нельзя, нужно лишь научиться ориентироваться и отбирать важное и нужное, чтобы не «утонуть» в огромном информационном поле. К этому призываю и своих учеников. Вместе мы осваиваем новые программы, снимаем учебные видео и размещаем в соцсетях.

Свободное от работы время Лилия Галинуровна посвящает своей семье: любимому супругу, дочерям внуку.

Корзинка: Лилие Каримовой в 2002 году присвоено звание «Отличник образования Республики Башкортостан», в 2013-м признана заслуженным учителем РБ. Дважды победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации (2007, 2015 гг.), победитель в номинации «Лучший учитель татарского языка и литературы» конкурса «Учитель года столицы Башкортостана – 2013». А недавно удостоилась звания «Заслуженный учитель Российской Федерации».

Мария НИКОЛАЕВА.



