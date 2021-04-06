Новоселье в Затоне

Долгожданные ключи от квартир вручил детям-сиротам глава администрации Уфы Сергей Греков. Жителями новых высоток по улице Гази Загитова в Затоне стали 10 молодых людей.

- Поздравляем вас с этим замечательным событием, - обратился к новоселам мэр. – Теперь вам можно и семьи создавать. Надеюсь, в этом микрорайоне вам понравится, хочется, чтобы жилось хорошо и уютно. В перспективе здесь появятся и садик, и школа – будет куда детям пойти.

Для 24-летней Гульнары Выдриной этот вопрос уже актуален. На торжественное мероприятие она пришла с мужем Максимом и трехлетней дочкой Кирой. Пока молодые люди живут у родителей супруга в Инорсе. Гульнара закончила БашГУ, работает в «Башнефти» на АЗС, а Максим по образованию юрист. Кира посещает детский сад. В новой квартире малышка быстро освоилась и по просьбе гостей показала, как будет расставлена мебель и где будет ее уголок.

- Этого момента ждали четыре года, - поделилась впечатлениями Гульнара. – Квартира уютная, с прекрасным ремонтом. Очень нравится, что кухня квадратная, а лоджия просторная. Завезем мебель и можно переезжать.

О том, как добираться на работу в Чесноковку, Гульнара уже подумала. В декабре она получила права и собирается освоить новый маршрут из Затона через Миловку на собственной машине. Самым главным для себя считает ценность семейного очага, так воспитали ее бабушка и дедушка, поскольку мать была лишена родительских прав.

- О втором ребенке уже задумываемся, - говорит она. - Дочке нужен брат или сестренка, а если будут силы и финансы, так и за третьим пойдем.

Микрорайон, в котором предоставлены квартиры детям-сиротам, продолжает застраиваться. К 2023 году здесь возведут еще две высотки.

По соседству от Выдриных поселился 25-летний Артем Пушкин. Кстати, имеющий отношение к роду великого поэта, что подтвердилось в результате специальных поисков.

- Свой угол наконец-то появился, - радостно при

знается Артем. – Ждал этого события 8 лет. Жил то у бабушки на Комсомольской, то у двоюродного брата в Нижегородке. Микрорайон очень нравится, двор уютный и автобусная остановка близко. Работаю на Галле, транспорт ходит хорошо.

Артема и его сестренку Ольгу воспитала бабушка Мария Ефимовна, их маму тоже лишили родительских прав, когда дети были маленькие. Молодой человек закончил политехнический колледж, прошел курсы подготовки педагогов дошкольного образования в Кушнаренковском педучилище и пошел по стезе работы с подрастающим поколением. Сейчас он трудится социальным работником в объединении «Апельсин». А начиналось все с занятий в подростковом клубе «Росстань», куда его пригласил когда-то неравнодушный к своему делу педагог Алексей Георгиевич Алликас. Ныне по примеру своего руководителя к каждому подростку Артем стремится найти особый подход. Считает, что ему в свое время повезло - его заинтересовали военной реконструкцией, и так он пришел к любимому делу.

Корзинка

Сегодня на учете на получение жилья в Уфе состоят 1188 детей-сирот. Квартиры для них приобретаются ежегодно за счет выделенных бюджетных средств. В текущем году будут сданы 220 квартир.

Татьяна ШАНГИНА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.