Южный экспресс: начало легенды

- Мы пришли на вокзал, чтобы поехать домой, в Стерлитамак, и… теперь отправимся на «Орлане»! В Уфу добирались около четырех часов, но так как за это время новый скоростной поезд доезжает до конечной, мы будем дома гораздо быстрее! - рада Анастасия Ханнанова, воспитатель Центра семейного воспитания «Алые паруса».

Во время каникул ребята приехали участвовать в соревнованиях, да и столицу посмотреть. И совершенно не ожидали, что будут участвовать в торжественной отправке «Орлана» - первого экспресса по маршруту Уфа - Кумертау. Она состоялась 4 апреля.

Поезд, который обслуживал данное направление до этого момента, не пользовался у пассажиров большой популярностью. Теперь же они будут добираться до Кумертау не за 6 часов 50 минут, как раньше, а за 3 часа 50 минут (в дальнейшем время планируется сократить до 3.20). Экспресс может разгоняться до 120 км/ч. Естественно, быстрее, чем раньше, можно будет добраться не только до Стерлитамака, но и до Салавата, Мелеуза.

Стоит отметить, что с подготовкой к запуску состава справились в рекордные сроки: первоначально он был намечен на май.

В Стерлитамаке пассажиров раньше ожидала долгая пересадка. Однако расписание полностью пересмотрели, сделав его более удобным для людей, что позволяет руководству Куйбышевской железной дороги рассчитывать на увеличение пассажиропотока до 40 тысяч человек в год.

«Орлан» - комфортабельный экспресс, рассчитанный на 133 места. Он оснащен рециркуляторами воздуха, которые так нужны во время пандемии коронавируса. Здесь есть климат-контроль, созданы условия для маломобильных граждан. Это самый современный поезд России в своем классе. Конкурировать он будет прежде всего с частными междугородними перевозчиками, и для этого у него есть все основания: он не только быстрее и комфортабельнее, но и безопаснее, и дешевле. Стоимость полного билета до Кумертау 576 рублей.

Плавность хода и комфортность «Орлана» оценил глава республики Радий Хабиров. Он рассказал и о другом близком к реализации проекте - уфимского железнодорожного кольца.

- Оно уже обретает контуры, - заявил он. - Мы ремонтируем транспортно-пересадочные узлы, сформировали основные параметры концессионного соглашения с РЖД. Уверен, что электрички, которые будут курсировать вокруг Уфы, оценят все пассажиры. Поскольку экономика настраивается на положительный лад, надеемся увеличить и объемы грузоперевозок. Также проектируется железная дорога на Зауралье, которая должна стать соединительным звеном двух веток российских дорог. А здесь мы приложим все усилия, чтобы внедрить оплату при помощи карт «Алга».

- После открытия Южного экспресса на Кумертау планируем запустить Западный экспресс от Уфы до Приютово и Восточный - от Уфы до Белорецка, - пообещал начальник Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги» Вячеслав Дмитриев. - На этих направлениях будут работать комфортабельные поезда «Ласточка». Параллельно займемся ремонтом вокзальных комплексов и станций.

Екатерина Климович.

Фото Риты Ишниязовой.