- Почему стоит привиться от COVID-19&

Сергей Плотников, глава администрации Октябрьского района:

- Я прошел все этапы вакцинации, никаких побочных эффектов не возникло, всем советую сделать вакцину, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Валентин Павлов, ректор БГМУ:

- Я переболел и достаточно защищен антителами, а вот всем как врач и гражданин настоятельно советую привиться. И опыт ковида показал, что мы - единственная страна, разработавшая свои уникальные вакцины, которые внедрены в производство. Мне звонят коллеги из разных стран – Германии, Америки - все спрашивают, когда же, наконец, до них дойдет вакцина. Отвечаю: «Приезжайте, организуем!».

Масштабная вакцинация нужна, чтобы предотвратить новый всплеск пандемии. Наши студенты были на острие борьбы с коронавирусом. Укомплектованные будущими врачами бригады отправлялись в разные концы республики – туда, где больше всех требовались их руки и знания. Причем, без всякого принуждения или страха. Вполне понятно, что молодые люди имеют сильный иммунитет, однако кто знает, как он себя поведет, столкнувшись с новой инфекцией? И никто их не заставлял там работать насильно. Наоборот, желающих было больше, чем требовалось. Молодежь у нас хорошая и в эти непростые времена показала, что на нее можно опереться. Однако гораздо благоразумнее больше не бросать их на амбразуры, а позаботиться о себе и своих близких.

Адель Измайлов, главный врач РКОД:

- Мы пережили тяжелые времена, причем Республиканский онкодиспансер, несмотря на все трудности, не прекращал работу. Как только появилась возможность, я, моя семья и все мои родственники вакцинировались. Я разъяснил им, какие могут быть последствия этого заболевания, и настоял на прививке.

Что касается онкобольных, то есть пациенты, которые прошли лечение несколько лет назад и находятся в состоянии стабильной ремиссии. Им вакцинация не навредит. Вторая группа – те, кто сегодня проходят лечение. Химиотерапия, лучевая терапия, операция могут серьезно ослабить иммунную систему. Поэтому возможность вакцинации у них рассматривается в индивидуальном порядке. Сотрудники РКОД, не переболевшие и не имеющие антител, и с низким уровнем антител проходят вакцинацию.

Валентина Печникова, ведущий специалист библиотеки №15:

- Эта беда не миновала и нашу семью: кто-то переболел легко, но вот у супруга держалась высокая температура почти две недели. Дочь - врач, поэтому со всей ответственностью сказала: «Проблема эта «не рассосется», нужно привиться! Тем более что возрастная группа входит в зону риска». Оказалось, сделать это несложно. Я зашла на сайт «Госуслуги», выбрала пункт поближе к дому, обозначила дату и время. После первой дозы вакцины немного шалило давление и в жар бросало полдня, ощущалась легкая болезненность после укола. А вторая доза через две недели не вызвала никакого дискомфорта. Зато теперь я смогу безбоязненно отправиться в Калининград: путевку в санаторий подарил сын.

Марат Шарафутдинов, заместитель главного врача Городской клинической больницы №21:

- Я как врач настоятельно рекомендую привиться. Первый компонент препарата пациенту вводят после первичного осмотра врача, второй – на 21-й день. Перед вводом второго следует пройти повторный прием доктора. Вакцинацию проводят только при условии отсутствия противопоказаний, в числе которых – беременность, возраст младше 18 лет, а также наличие симптомов ОРВИ.

Ирина ШИПУНОВА.