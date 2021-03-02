Исключить фактор риска

В Уфе полным ходом идет массовая диспансеризация населения, приостановленная в марте прошлого года в связи с пандемией коронавируса. В этом году в республике планируется осмотреть более 900 тысяч человек, за январь-февраль первый этап прошли уже более 100 тысяч жителей. Есть ли реальная польза от таких медосмотров? С таким вопросом мы отправились в одну из крупнейших поликлиник Уфы – №50.

- Диспансеризация проводится один раз в 3 года. Ее проходят те, кому исполнилось 18 лет. В этом году медики ждут рожденных в 1982-м, 85-м, 88-м, 91-м, 94-м, 97-м, 2000-м и 2003-м годах. Исключение – те, кто старше 40 лет, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, «блокадники». Они могут обследоваться ежегодно, - объяснила заведующий отделом по организационно-методической работе, врач-статистик Эльмира Ахметшина. - В этом году в нашей поликлинике планируется осмотреть почти 25 тысяч человек.

За первый квартал I этап диспансеризации прошли 6407 пациентов (26,2%). В результате врачи выявили 906 случаев отклонений от нормы. На первом месте - болезни системы кровообращения, на втором - органов пищеварения, на третьем - органов дыхания.

- Диспансеризация позволяет обнаружить заболевания на ранней стадии, когда человек еще не чувствует никаких симптомов нездоровья. Врач сможет своевременно подобрать эффективное лечение и предупредить прогрессирование болезни, - подчеркнула Эльмира Юлаевна.

Диспансеризация проходит в два этапа. Первый этап обследования необходим для того, чтобы выявить признаки хронических неинфекционных заболеваний и риски их развития. Если выяснится, что пациенту нужно более углубленное обследование, врач-терапевт направляет его на второй этап, который включает в себя консультации узкопрофильных специалистов и уточнение диагноза. Для каждого возраста и этапа – свой «набор» анализов и обследований.

Заведующая первым терапевтическим отделением поликлиники №50 Гульнара Хакимова за более чем 20-летнюю практику столкнулась с множеством случаев, когда своевременное обращение к врачу помогало пациенту излечиться от тяжелой болезни. После прохождения ординатуры в 2000 году она пришла участковым терапевтом на участок №10. В него входят частный сектор по улицам Вишерской, Тихорецкой, высотные дома по Комсомольской. И наблюдала своих пациентов, пока не стала руководить отделением в 2018-м.

- Сейчас прием веду у сложных пациентов, которым необходимо проводить врачебную комиссию. Исходя из своего опыта могу сказать, что диспансеризация порой спасает жизни. Приведу такой пример. Мужчины меньше времени и внимания уделяют своему здоровью и редко своевременно обращаются к урологу. А во время прохождения ежегодного медосмотра представители сильного пола старше 45 лет сдают анализ на выявление простат-специфического антигена. Этот маркер позволяет диагностировать рак предстательной железы. За год во время диспансеризации только на одном участке у троих пациентов обнаружен повышенный уровень ПСА и далее подтвержден диагноз рак первой стадии. Своевременное лечение позволило им излечиться и избежать осложнений.

Или, например, сахарный диабет. Заболевание развивается медленно, на начальной стадии симптомы едва заметны и люди не спешат обращаться к врачам. А уровень глюкозы необходимо проверять как минимум раз в год. Сейчас мы наблюдаем повышенный уровень заболеваемости сахарным диабетом. Очень часто во время диспансеризации выявляем повышенный уровень артериального давления. Важно понимать: мы выявляем не только заболевания, но и факторы риска. Если раньше диспансеризацию проходили раз в три года, то сейчас пересмотрели эти нормы: жители старше 40 лет должны уделить время профосмотру каждый год.

- Во время пандемии люди лишний раз старались не приходить в поликлинику, порой пропуская профосмотры у узких специалистов. Как обстоят дела сейчас?

- С началом пандемии мы привыкали работать в новых условиях, когда нужно было разделять потоки пациентов, соблюдать все меры безопасности, работать в СИЗах. С сентября по декабрь прошлого года столкнулись с очень большим наплывом пациентов, прием хоть и длился официально до 20.00, врачи были на своем посту до 10-11 часов вечера, приходилось по 40 вызовов на каждого терапевта. В тот момент нам очень помогала администрация города, выделив такси для врачей.

Сейчас ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизировалась, в отделении профилактики проходит вакцинация. Мы в свою очередь вышли на допандемийный уровень диспансеризации населения как до пандемии.

Но в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, профосмотры проводятся по предварительной записи. Список изучается по электронной амбулаторной карте на предмет контакта с больным ковидом, наличия острого периода пневмонии или коронавирусной инфекции.

Важно отметить, что работающий пациент имеет право оформить выходной день для прохождения диспансеризации или пройти обследование в субботу.

Альфия ИБРАГИМОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

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Для того чтобы пройти диспансеризацию, необходимо обратиться в филиал поликлиники по месту жительства (прикрепления). Записаться через регистратуру или по телефону 122, а также через портал Госуслуг или мобильное приложение «К врачу». Специального направления на диспансеризацию брать не нужно.