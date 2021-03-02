«Мне очень повезло»

- Я получила квартиру на улице Просвещения, дом 3. Мне повезло: из окна открывается отличный вид на лес и реку! - делится радостью Екатерина Пахомова. - Ждать пришлось долго: 5 лет или больше, точно не помню. Сейчас мне 28. Но это огромное счастье, тем более что я уже замужем, и в семье ожидается пополнение! Квартиру сдали с чистовой отделкой, даже электроплиту предоставили. А во дворе нашего есть и детская площадка, даже не одна, и спортивная. Напротив же, как я слышала, собираются строить школу. То, что нужно! Правда, переезжать мы будем попозже: сначала пусть родится малыш.

В минувшую субботу ключи от новых квартир в Кузнецовском Затоне получили десять детей-сирот из Уфы. Вручил их лично глава республики Радий Хабиров. В мероприятии также принял участие глава администрации города Сергей Греков.

- Поздравляю вас, желаю счастья! - сказал Радий Фаритович. - Надеюсь, это жилье поможет вам создать семьи и радоваться жизни. У нас есть долг перед сиротами, но каждый год увеличивается количество квартир, которые им выделяются. В этом году жилье в Уфе получат более 200 сирот. К сожалению, очередь все еще довольно большая, поэтому будем строить и строить.

Затем руководитель региона осмотрел квартиры в доме на бульваре Назара Наджми и пообщался с местными жителями. Дома, в которых будут жить новоселы, сдали в прошлом году. Выяснилось, что на данный момент в микрорайоне не хватает школ, детских садов и поликлиники, сложности с транспортной доступностью. Однако молодые люди полны надежд и планов.

- На очередь на приобретение жилья меня поставила мой опекун - бабушка, когда мне было 16. Нам сказали, что жилье выделят после окончания учебы, - рассказывает Софья Валеева. - Я окончила колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства, стала специалистом в области кадастровой деятельности и устроилась работать в МФЦ нашего района. Сейчас мне 22 года. А живем мы вчетвером - я, моя младшая сестра Милана, бабушка и дедушка - в частном доме на улице Салавата. Раньше, пока дядя и тетя не нашли себе жилье, были вшестером. Конечно, мечтаю о переезде, но не собираюсь забывать своих родных. А в новой квартире хочу создать минималистичный, гармоничный интерьер, чтобы по цвету и дизайну все вещи подходили друг к другу. Конечно, понадобятся деньги, но я уже отложила некоторую сумму. На сегодня мы - все дети-сироты, которым дали здесь квартиры, около 25 человек - уже создали общий чат, чтобы делиться информацией и вместе отмечать новоселья.

- Думаю, транспортная проблема решится в течение года. А у нас есть машина - нам легче, - замечает Екатерина Пахомова.

И действительно, по словам Сергея Грекова, план развития территории предусматривает обустройство шести новых остановок общественного транспорта до конца 2022 года. Здесь уже строят детский сад, выделили помещение под поликлинику. К концу лета будет готов проект новой школы на 2 200 мест - она станет самой большой в республике. Строительные работы здесь начнут осенью.

Екатерина КЛИМОВИЧ.

Справка:

В 2020 году жилье в республике получили 805 детей-сирот. Однако на 1 января 2021-го. В очереди все еще остаются 4 538 граждан данной категории. Поэтому за последний год финансирование программы увеличилось на 36% и составило почти миллиард рублей.

В этом году в Уфе ключи от новых квартир получат около 200 детей-сирот, по региону - более 700.