Шанс на здоровую жизнь

В роддоме №3 провели уникальную операцию. Медики не только спасли жизнь женщины, но и продлили ее беременность. Малыш появился на свет в положенный срок.

Оперировала пациентку заместитель главврача по акушерско-гинекологической работе 34-летняя Лиана Савина.

… Поступив сразу в два престижных вуза: УГАТУ и БГМУ, выбрала последний. Уже на третьем курсе Лиана окончательно поняла, что ее будущая специальность будет связана с акушерством.

- Присутствовать при появлении новой жизнь и помогать ей - по-моему, лучшего предназначения не существует, - уверена она.

Студенческие годы вспоминаются не только лекциями и практическими занятиями, но и работой в скорой помощи. Начинала санитаром, потом медсестрой и фельдшером. Опыт, полученный в то время, впоследствии очень пригодился, а желание постоянно совершенствоваться стало жизненным кредо.

Окончив интернатуру в 2011 году, отправилась в родной Буздяк. Сюда приехала вместе с мужем Альбертом, с которым они вместе учились. На малой родине Лиана Венеровна отработала пять лет заведующим родильным отделением центральной больницы.

- Свое первое дежурство я никогда не забуду, - вспоминает она, пришлось делать экстренное кесарево сечение. Решение принимала самостоятельно, посоветоваться со старшими коллегами не было возможности. В этот же день привезли женщину с внематочной беременностью, и ее надо было спасать. Сегодня те, кто рожал у меня в районе, приезжают за вторым-третьим ребёнком сюда, в Уфу. Такое доверие дорогого стоит.

Годы в Буздяке запомнились и дежурствами в клиниках Уфы. Каждую субботу в пять утра супруги Савины отправлялись в столицу, а после суток возвращались на свое постоянное рабочее место.

- В среднем дежурили 5-6 раз в месяц, - говорит Лиана Венеровна. – Мы понимали, что надо совершенствоваться, развиваться. А в Уфе возможностей для этого во много раз больше. К тому времени уже построили дом в Буздяке, здесь жили наши родные. Друзья, знакомые отговаривали: от добра добра не ищут. Но мы приняли решение.

Новым местом работы супругов стал роддом на Кольцевой. Сегодня Альберт Минигалеевич заведует родильным отделением, а Лиана Венеровна – заместитель главврача.

- Вы вместе 24 часа, не надоедаете друг другу?

- Многие нас об этом спрашивают. Не поверите, но на работе мы видимся чаще, чем дома. То у меня дежурство суточное, то у мужа. Нам вдвоем интересно: вместе трудимся, вместе ездим на конференции, читаем книги, составляем план операции. Когда собираемся за домашним столом, делимся друг с другом, кто что нового узнал. Мальчишки у нас самостоятельные. Искандер учится во втором классе, на кружки сам ходит, а недавно попросил у меня книгу об анатомии человека. Младшему Сулейману – пять, он пока ходит в детский сад. Чаще всего сыновья задают один вопрос: кто из вас сегодня дежурит. Старший, можно сказать, вырос в больнице. Часто приходилось брать его с собой, так что не удивлюсь, если он выберет профессию врача.

- Ваши коллеги говорят, что случай, когда расходится рубец на матке во время беременности – явление достаточно частое. И заканчивается оно в 99 процентах преждевременным появлением ребенка на свет. Ведь в приоритете – жизнь матери и ребенка. Вы же сделали невозможное – сумели, говоря понятным языком, зашить и тем самым дали возможность вырасти ребенку в утробе мамы.

- Число операций кесарева сечения растет, что в свою очередь приводит к увеличению осложнений, в том числе к разрыву матки. Именно поэтому операция проводится по строгим показаниям, мы за то, чтобы женщины рожали естественным путем. Что касается этого случая, то вначале оценили риски. УЗИ показало, что кровотечения нет, а плод чувствует себя хорошо. Я считаю, если есть хоть один шанс продлить беременность, его нельзя упускать. Конечно, для хирурга меньше проблем: изъять ребенка и передать его в реанимацию на выхаживание. Но мы же знаем, что потом малышу потребуются длительные реабилитация и абилитация. А возможно, его здоровье пострадает на всю жизнь. Поэтому мы с хирургом Владимиром Викторовичем Архиповым пошли на этот шаг. Все-таки XXI век, медицина становится все более технологичной. В этом случае женщина была на шестом месяце. Послеоперационный период, конечно, был не простой, но все обошлось. Мамочка наблюдалась в роддоме до 37 недель. Ребенок появился на свет, когда уже созрели все его органы.

- Поделитесь опытом с коллегами из других городов?

- Да, нас просят написать об этом научную статью. Во время операции мы консультировались с коллегами из Москвы и Петербурга. Они ждут от нас описания случая. В мире таких операций практически не проводилось. Нет их протокола. Но я думаю, что уровень оснащённости нашего роддома позволяет проводить подобные вмешательства, чтобы на свет появился здоровый ребенок. И это не только моя заслуга. Я очень благодарна ЦРБ, где получила огромный опыт, и своим первым учителям: хирургу, обладателю премии «Золотой скальпель» Х.Г. Мустаеву, профессору И.В. Сахаутдиновой, у которой я сделалА свои первые шаги, моему научному руководителю А.Г. Ящук и, конечно, главному врачу нашего роддома Зухре Шариповне Гуровой. В акушерстве один в поле не воин. Именно командная работа врачей акушеров-гинекологов, анестезиологов, детской службы позволяет достичь успеха.

Светлана ЯНОВА.

Корзинка

Главный врач Зухра Гурова:

- По данным мировой и отечественной литературы, в мире описаны единичные подобные вмешательства. В нашем учреждении уже три таких случая с благоприятным исходом для матери и ребенка.