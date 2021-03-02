Профессии, ставшие судьбой

В большом зале мэрии состоялось награждение заслуженных работников города. Председатель городского Совета Валерий Трофимов вручил почетные знаки и грамоты депутатам, руководителям предприятий, медикам и рабочим.

– Своим усердием, упорством и порядочным отношением достигли признания коллег и сегодняшних наград. Они просто выполняют свою работу и не стремятся к героизму. Уже одним этим только заслуживают уважения общества, – сказал Валерий Николаевич.

Почетные значки «За большой вклад в социально-экономическое развитие города» получили коллективы поликлиник № 51 и 48.

– Хотя этот знак получаю сегодня я, но это заслуга всех наших врачей, медсестер, тех, кто, несмотря на сложности и риски, продолжал борьбу с коварным вирусом. Многие наши медики вызывались добровольцами для работы в госпиталях, а некоторые «ходили» на смену по несколько раз. Приятно, что наш труд оценили по достоинству, – сказала главный врач поликлиники № 51 Ольга Шайхутдинова.

Она в медицине с 2001 года и никогда не видела, чтобы коллектив был таким сплоченным, как во время пандемии – все наперебой вызывались идти в «красные зоны», работали по 12-15 часов. Многие даже переболели, были и те, кто очень тяжело боролся с вирусом, но едва встав на ноги, выходили на работу, следуя врачебному долгу.

Сама она из медицинской династии: мама была врачом, бабушка – медицинской сестрой. Поэтому, когда училась в школе, уже готовилась к поступлению в медицинский университет. И начала работать медицинской сестрой в реанимации, еще учась на четвертом курсе.

– Сначала было немного страшно – все-таки это не бланки заполнять, а ухаживать за больными, которые находятся в тяжелом состоянии. А сейчас ни в одной другой профессии себя не вижу, надеюсь, что и сын пойдет по моим стопам, – говорит Ольга Валерьевна.

Сейчас ее сыну 3,5 года. Мама купила ему игровой набор доктора, медицинский халат, и маленький доктор «лечит» маму после тяжелого рабочего дня.

А вот водитель спецмашины пожарной части № 13 Фангат Ахтямов пришел сюда случайно. В 1985 году, после того, как отслужил в армии и приехал в Башкортостан. Хоть и был родом из Уфы, но в трехлетнем возрасте вместе с родителями уехал в Иркутскую область, жил и рос там.

– После службы заехал навестить родственников и понял, что хочу остаться здесь. К тому же встретил свою любовь. Устроился сначала механиком в пожарной части, потом стал водителем, – рассказывает Фангат Альтафович.

Надо сказать, что с супругой они, как говорится, всегда вместе – она также работает в части диспетчером. Несколько лет назад с семьей переезжали в Братск, где остались его родители, однако решили вернуться.

– Руководство пожарной части пошло навстречу, оформив вызов, и по приезду не было необходимости искать новую работу. До пенсии осталось немного и получается, что я и начал трудовой путь и завершу его в родной «пожарке», – говорит он.

Сложностью работы шофера пожарной машины называет непонимание со стороны водителей: когда едешь по оживленной улице, несмотря на светозвуковые сигналы, не торопятся уступать. Было в его практике такое, что выехали они по вызову в один из многоквартирных домов. Несмотря на то, что домчались быстро, к источнику огня пройти удалось не скоро: из-за припаркованных в округе автомобилей огромная машина не вписывалась в поворот.

– Сигнализация работает, но хозяина не видно, а эвакуатора ждать нет времени. Спасатели – молодцы, среагировали молниеносно, соединили пожарные рукава из нескольких машин и добрались-таки до огня. Хорошо, что обошлось без пострадавших. А ведь безответственному владельцу авто тогда даже штраф не выписали, – говорит он.

Алина ГАРИПОВА.

Подпись к фото

Вручение значка «За большой вклад в социально-экономическое развитие города Уфы» главному врачу поликлиники № 48 Наталье Кокиной.