К «большой воде» готовы

Жители микрорайонов Кооперативный и Нижегородка получили ответы на многие проблемные вопросы жизнеустройства и инфраструктуры на встречах с администрацией Ленинского района, депутатами, а также представителями различных ведомств.

- В нашем микрорайоне 8 Марта проживает много молодых семей с детьми, он активно застраивается, но нет ни одного муниципального детского сада. Планируется ли его появление?

- Действительно, имеется острая необходимость в социальных объектах. Поэтому администрацией района разработана программа по проектированию и строительству школ и детских садов. Только по территории «Забелья» в рамках данной программы предложено к строительству четыре типовые школы на 1225 мест каждая и 6 детских садов на период 2021- 2024 годы. На сегодняшний день в нее на четырехлетний период вошли одна школа и 2 детских сада. Школа и садик строятся в жилом комплексе, расположенном по соседству с Центром спортивной подготовки им. Р. Баталовой. Второй двухэтажный детсад появится в микрорайоне «Сосны». Его строительство приостановлено и теперь после соответствующих проверок будет возобновлено. Также рассматривается возможность реконструкции местного филиала школы №4.

- По дорогам в нашем микрорайоне, начиная от Затонской развязки, и в самом Забельском, невозможно ездить - образовалось много ям. Когда будет сделан ремонт?

- Дорога от Затонской развязки в сторону Алексеевки до границы с Уфимским районом будет полностью отремонтирована, работы начнутся с приходом благоприятных температурных условий. Ямы и выбоины также будут постепенно заделаны. В прошлом году силами Службы по благоустройству Ленинского района выполнен ямочный ремонт улично-дорожной сети по улицам Аэродромной, Надежды, объездной дороге и Алексеевском шоссе. Отсыпаны щебнем улицы: Парашютистов, Сказочная, Верности, Уфимская, Лётчика Ишмурзина и проулок Г. Миннибаева. Эта работа будет продолжаться.

- На некоторых улицах, в частности по Аэродромной-3, нет освещения. Вечером передвигаться там очень некомфортно, и страшно за школьников и студентов, которые поздно возвращаются с учебы. Будет ли решен этот вопрос?

- В ближайшее время проблема будет проработана совместно с МУП «Уфагорсвет».

- В микрорайон Забельский ходит только маршрутка №220, но в последние месяцы ждать ее приходится и по 40 минут и по часу. Когда урегулируется проблема с транспортом?

- Этот вопрос будет рассмотрен и решен в срочном порядке.

- Почему в поликлинике микрорайона Кооперативный перестали принимать анализы? Будет ли организован пункт вакцинации?

– Ситуация изменилась в связи с пандемией, планируем вернуть прежний режим работы. Что касается вакцинации, в настоящее время такого пункта в микрорайоне нет. А если наберётся достаточное количество желающих привиться, пункт будет организован.

- Будет ли улучшено состояние дорог в Нижегородке?

- В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в минувшем году выполнены работы по капитальному ремонту улицы Нехаева на участке от улицы Карьерной до Выгонной протяженностью 1,6 км. На этот год запланирован ремонт трех участков: улицы Рабочей - от Силикатной до Выгонной, также Выгонной на участке от Нехаева до Рабочей.

- Наша улица в Нижегородке попадает в зону подтопления. Куда нам обращаться в паводок?

- Работы по подготовке к пропуску «большой воды» уже начаты. В районе действуют пять противопаводковых штабов. Для людей, попавших в зону подтопления, создано 13 пунктов временного размещения на 1050 мест. С улиц микрорайона, подверженных подтоплению, вывозится снег, подготовлены мотопомпы для откачки воды, приступаем к откачиванию талых вод.

Татьяна Шангина.