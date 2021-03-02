Важен статус, а не деньги

Недавно принятый закон «О детях войны в Республике Башкортостан» вступит в силу с мая. Жителям республики, родившимся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года, будет присвоен статус с установлением мер социальной поддержки, а также единовременной выплаты. Представители старшего поколения с радостью встретили эту новость. С одним из них, руководителем Народного университета третьего возраста Рафиком Хайдаровым мы поговорили во время акции в парке Ленина.

- Обещание свое Радий Фаритович выполнил. Вопрос был озвучен мной в прошлом году на онлайн-встрече с активом старшего поколения, ветеранами. В этом году исполнилось 80 лет со дня начала войны и 10 лет, как мы занимаемся темой детей войны. В ответ он сказал, что добьется решения задачи, и его инициативу поддержали в Госсобрании – Курултае РБ, «Единой России». Мы, дети войны, искренне рады этому событию и благодарны главе республики от всего сердца. Также хочу отметить вклад вице-спикера Госсобрания – Курултая РБ Рустема Ахмадинурова и депутата республиканского парламента Дениса Назарова.

Ведь главное – не деньги, а статус, который поддерживает связь поколений. Участников Великой Отечественной войны все меньше, как и тружеников тыла, также уходят дети войны, многим из которых за 80 лет. Это поколение, которое прошло все невзгоды, еще живо и помнит военные тяготы и лишения.

Нам еще хочется жить, причем активно и плодотворно. А данный статус придал нам еще больше сил и уверенности в будущем.

- Рафик Гильмиярович, как вы отметили такое грандиозное событие?

- Дружно пошли в парк Ленина для того, чтобы принять участие в акции «10 тысяч шагов для здоровья». Ее организовала администрация Кировского района вместе с госпиталем ветеранов. Здесь объединились два университета – медицинский и наш. Молодежь и серебряные студенты дружно прошагали под музыку, радость была общей.

- Как восприняли новость серебряные студенты?

- Вернулись с улицы в аудиторию, где обсудили правовое новшество, поделились впечатлениями за чашкой чая. Вспомнили, как наши оставшиеся дома мамы, пока папы сражались на фронте, добывали кусок хлеба. И зачастую он бывал последний. Одна активистка рассказала, что соседи делились с ее мамой картофельными очистками. Та их мыла и варила детям. У другой мама по несколько дней голодала, но еду отдавала сыну и дочери.

А смерть в то время ходила рядом. Родившиеся в годы войны младенцы часто болели и умирали, ведь почти все врачи были на передовой, а о лекарствах и речи не шло.

Помню, как возвращались наши отцы с фронта, изувеченные, раненые. Женщины отмачивали окровавленные бинты в растворе золы, который помогал их стерилизовать, а полоскать ходили на речку. Мой отец не вернулся, погиб в 1943 году во время сражения на Курской дуге, сестренка умерла от голода. Во время войны пришлось испытать все тяготы тяжелой голодной жизни.

- Есть ли планы работы по новому статусу?

- Да, мы занимаемся учетом живущих детей войны, в первую очередь тех, у кого отцы погибли на фронте. По моим подсчетам, их осталось в республике приблизительно 18 тысяч. Когда список утвердят, мы поставим вопрос, чтобы каждый дом, особенно в сельской местности, где живут дети войны, был обозначен табличкой. Такие опознавательные знаки были на фасадах зданий, где жили участники Великой Отечественной войны, но потом с их уходом начали исчезать. Мы хотим вернуть эту традицию, чтобы память о войне оставалась на долгие годы.

Зиля БАДРИЕВА.