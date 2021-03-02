Реновация открывает возможности

В 2014 году в Шакше на базе имущественного комплекса Уфимского машиностроительного завода, который находился на консервации в течение восьми лет, был открыт индустриальный парк «ПромЦентр». Его главная цель – создать условия для конкурентоспособных производств, повысить высокопроизводительную занятость населения.

- Мы провели большую работу по ремонту, реконструкции, адаптации зданий, сооружений и коммуникаций для соответствия современным требованиям. Построено два производственных корпуса. Инвестиции в площадку за 6 лет составили более 1 миллиарда рублей. Создано 1570 рабочих мест, - рассказал генеральный директор индустриального парка «ПромЦентр» Павел Васильев.

Сейчас это комплекс зданий и сооружений площадью 73 тысячи квадратных метров с благоустроенными производственными, складскими, торговыми и офисными помещениями, 90% которых уже сданы в аренду. Учитывая востребованность в планах у руководства – расширение территории индустриального парка на 9 га за счет близлежащих земель. Эта инициатива была поддержана правительством РБ на «Инвестчасе» в январе 2020 года. В перспективе строительство еще четырех производственно-складских зданий. Два из них планируется возвести своими силами, еще столько же с помощью инвесторов.

«ПромЦентр» принимает участие в федеральных программах, проводимых Минпромторгом России. Так, в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» получена субсидия на возмещение затрат по процентам за пользование кредитом банка в размере 46,8 миллиона рублей.

В феврале предприятие посетили представители туристических организаций Уфы. Совместно с Павлом Васильевым они обсудили развитие промышленного туризма и организацию туров в «ПромЦентр».

- Думаю, что данная программа будет интересна не только для детей в плане профориентации, но и для взрослых. Мы развиваемся, идет строительство производственных корпусов. Кооперационные связи важны, - отметил Васильев.

Мария АПКАРИМОВА.

Корзинка

Инновационные предприятия, которые являются резидентами парка:

- Компания «РОБОТЕКС», которая собирает и реализует роботизированные системы доения, кормления и содержания крупного рогатого скота;

- ООО «МВС Мехатроника» - современная компания, основным видом деятельности которой является производство фасовочного оборудования жидких материалов в крупногабаритную тару;

- ООО УТЕКО - компания, оказывающая комплекс услуг в области производства и поставок нефтегазопромыслового оборудования.

ИНФОГРАФИКА

Индустриальный парк обладает развитой инфраструктурой:

Наличие грузоподъемных механизмов до 10 т

Высота потолков до 16 м

Электроснабжение мощностью до 10 МВт

Водоснабжение мощностью 4800 куб.м/сут.

Собственный резервуар пожаротушения объемом 2000 куб. м

Собственная котельная мощностью 6 МВт

Ливневая канализация 5,5 км.