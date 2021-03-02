Все – в полном порядке!

Начальник отдела торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения Венера Колпакова торопилась: с утра не переставая шел снег, перед уходом с работы необходимо расчистить площадь перед администрацией района. Конечно, к ней присоединятся и другие сотрудники аппарата: не зазорно взять в руки лопату главе района Сергею Плотникову и его заместителю – Раилю Мирхайдарову. Тем не менее разговор состоялся.

- Венера Каримьяновна, как вы оказались в сфере торговли?

- Я в этой сфере уже много лет. Пришла в городскую администрацию секретарем-производителем еще когда мэром был Михаил Алексеевич Зайцев. Затем – работа в управлении по торговле. Училась в башкирском кооперативном техникуме, поступила в московский университет потребкооперации. Пробовала себя и в роли заведующей комиссионным магазином, и старшего администратора на Центральном рынке, когда он еще был муниципальным. В трудовой биографии есть и открытие Сипайловского муниципального рынка, я проработала там 7 лет. После практически с нуля организовала еще два рынка в Орджоникидзевском районе. И вот в 2012-м пригласили возглавить в районе отдел торговли. Так что здесь я уже 9 лет!

- Какие есть трудности в вашем деле?

- Я в торговле вот уже 35 лет, поэтому какие могут быть сложности? У нас полностью отлажено взаимодействие с предпринимателями, как и координация всей торговли. В обязанность сотрудников отдела теперь входит и проведение сельскохозяйственных ярмарок. Сотрудничаем со спецавтохозяйством, заключаем договоры с предпринимателями на уборку твердых коммунальных отходов.

- А, кроме того, ни один субботник не проходит без участия администрации...

- Мы находимся в самом центре, где организуются не только районные, но и общегородские мероприятия – это и площадь имени Ленина, и парк Кашкадан. И кому как не нам подавать пример другим, чтобы следили за чистотой и порядком?

- Пандемия внесла коррективы в работу?

- Это испытание только теснее сплотило нас. А работа продолжалась в отлаженном русле. В феврале мы даже открыли новый торговый комплекс «Салям», который жители очень ждали. Участвовали в рейдах по соблюдению профилактических мер: проверяли наличие масок, соблюдение термометрии и безопасного расстояния, ведение журнала. Надо сказать, торговые работники со всей ответственностью отнеслись к необходимым нововведениям.

- Какая работа ведется в сфере предпринимательства?

- Мы только за развитие торговли в Октябрьском районе! Нередко к нам обращаются за консультацией или просто советом, скажем, как установить новый павильон. Охотно идем навстречу. Правда, с некоторыми руководителями торговых точек этой зимой приходилось вести разъяснительно-воспитательную работу. Мы добиваемся, чтобы еще до открытия магазинов территория была расчищена, а в случае необходимости – и защищена от гололеда. У нас имеется свой чат, который объединяет руководителей. Тут же доводим до всех новости, полезную информацию, объявления. Здесь же все активно обсуждаем, вносим какие-то предложения.

- Имеет ли место несанкционированная торговля?

- Рейды проходят ежедневно, мы инспектируем территорию совместно с Центром общественной безопасности. Несанкционированной торговли стало меньше. Удалось все-таки «победить» стихийные рынки на остановке общественного транспорта «Спортивная», по улицам Зорге и Шафиева. Сейчас на площади возле Дворца спорта установлены крытые шатры, где фермеры и пенсионеры могут реализовать свою продукцию.

Уфимцы очень любят эту площадку, она востребована, особенно когда заканчиваются сельхозярмарки. Плата за место – символическая, да и от нее мы освободили пожилых людей, которые продают варенье и соленье. Правда, вот только по ул. Менделеева рядом с торговым центром «Башкирия» периодически продают сухофрукты и овощи, не считаясь с санитарными нормами. Зато сознательные граждане помогают в выявлении контрафактной продукции. Так, недавно поступило сообщение, что по той же улице в павильоне реализуют нелицензированные сигареты. И, действительно, факт подтвердился! Оказалось, что в отделе кондитерских изделий девушка торгует из-под прилавка сигаретами. Продукцию изъяли, составили административный протокол.

- На что еще жалуются жители?

- В основном через «Инцидент» обращают внимание на некачественную уборку территории. Реагируем немедленно.

- Кажется, совсем недавно все мы отмечали Новый год, и вот уже весна. Кто в этот раз отличился, украсив как-то необычно свое предприятие?

- К празднику начинам готовиться с весны. До всех предпринимателей доводим информацию об оформлении, чтобы выглядело лучшим образом и, безусловно, в одном стиле. В этом году в конкурсе на лучшее новогоднее оформление первое место занял магазин «Электроника» по проспекту Октября, 108. Очень красиво у них получилось – и иллюминация, и подсветка на деревьях. Еще хотелось бы отметить ТРЦ «Планета», они каждый год нас удивляют.

- Расскажите о своих коллегах…

- Тон задает глава Сергей Николаевич Плотников – все вопросы решаются по-деловому, без лишних слов и проволочек. Более опытные сотрудники охотно делятся своими наработками, молодежь с благодарностью их перенимает. Заместитель главы района по экономике и торговле Расуль Миргасимович Кагиров –наш бизнес-шериф. Вообще мужчины у нас замечательные. 8 Марта они нас встречали с тюльпанами, показали праздничный концерт. Ведь остаются после работы, продумывают сценарий, готовят номера, что очень трогательно!

- Еще Юрий Никулин сказал, что счастье – это когда с желанием идешь утром на работу, а вечером возвращаешься домой…

- Да, безусловно, мне повезло с коллективом, и в семье, и на работе - полный порядок. Супруг мне во всем помогает, подрастают три внучки и внук. С удовольствием провожу с ними свободное время.

Ирина ШИПУНОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.