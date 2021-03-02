К 16-летию – коляска с электроприводом

Софья получила подарок перед предстоящим днем рождения. Ее заветную мечту осуществили представители первичного отделения «Актуальное» «Единой России» Ленинского района.

У 15-летней Софьи Журавлевой тяжелая форма ДЦП. Она не может передвигаться без посторонней помощи, но очень мечтает о самостоятельных прогулках.

– Согласно индивидуальной программе реабилитации, нам положена только механическая коляска. Она у нас есть, но вышла из строя и уже немного мала. К тому же правая рука не позволяет крутить механическую, одной левой далеко не уедешь. А дочка взрослеет и хочет быть независимой, – поделилась мама девочки Александра Кондукторова.

Коляска с электроприводом стоит около 150 тысяч рублей. Эта сумма для семьи оказалась неподъемной, поэтому было принято решение обратиться за помощью к партийцам.

– Первичка «Актуальное» уже не в первый раз оказывает адресную помощь. Очень приятно, что есть люди, готовые исполнять желания нуждающихся, – отметил руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.

Софья активная и любознательная. Учится в Республиканском центре дистанционного образования детей-инвалидов. Преподаватели русского языка, литературы и математики приходят к ней домой, а остальные занятия проходят по скайпу. Кроме того участвует в профориентационных мероприятиях проекта «Ломая барьеры», занимается вокалом. Часто бывает на море, и в следующую поездку сможет кататься по прибрежным окрестностям на новой самоходной коляске.

Первые навыки вождения у девочки уже есть: как только получила личный транспорт, в большом зале администрации Ленинского района, тут же в него пересела и начала испытывать современные функции.

– Шикарно, мне очень нравится, буду учиться управлять. Я мечтала о самостоятельности, теперь могу сама передвигаться. В первую очередь мечтаю выехать на площадь имени Салавата Юлаева и прогуляться там. А еще скоро собираемся в санаторий, там от души буду исследовать новые места, – поделилась Софья.

«Скорость устройства 8 км/ч, можно погонять», – пошутил секретарь первичного отделения «Актуальное» партии «Единая Россия» в Ленинском районе, директор производственно-торговой фирмы «Башторгсервис» Рустем Сахабутдинов. Затем пожелал девочке насыщенных бурными событиями весны и лета.

– Рустем Мухаматович всегда старается помочь людям с ограниченными возможностями и, чтобы расширить их возможности, делает такие подарки, – отметил глава администрации Ленинского района Олег Котов.

Первичное отделение «Актуальное», созданное на базе предприятия «Башторгсервис», уже на протяжении 5 лет шефствует над инвалидами. В 2019-м долгожданное средство передвижения вручили 86-летнему жителю Черниковки Афляху Ягудину, в августе 2020-го – Роману Дроню из Ленинского, а в этом году повезло Софье. Ее коляска удобная и компактная, имеет высокую проходимость.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.