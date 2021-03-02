Где блины – тут и мы

Угощение на свежем воздухе, хороводы, игры и смех – в эти дни уфимцы с особым воодушевлением проводили Масленицу, ас ней вместе порядком затянувшуюся зиму.

Гуляния в районе прошли на шести площадках, а мы заглянули на пляж «Солнечный», куда стекались сотни жителей Кооперативной поляны. Катания на лошадях, концерт, футбол, волейбол, перетягивание каната и силовые упражнения – вот далеко не полный перечень развлечений для всех возрастов, который ждал гостей праздника.

Под горячий чай съедены сотни блинов, а природа радовала, не поскупившись в этот день на яркие лучи.

- Это семейные, любимые всеми гуляния, - сказала Елизавета Мигункова. - Масленица знаменует приход весны - времени года, с которым всегда связаны надежды на обновление и вера в лучшее будущее.

Мальчишки с интересом разглядывали выставку мотоциклов, а их папы вспоминали, как в молодости ездили на таких двухколесных «конях».

- Здесь представлена часть моей коллекции отечественной мототехники, - говорит Максим Федоров. – Есть даже реплики мотоциклов военного периода М-7, которыми пользовались в армии. Это техника Победы, с ней участвуем в реконструкции боевых действий, на парадах, городских и республиканских мероприятиях к 9 Мая. А в будущем мечтаю открыть свой музей.

Рядом дает мастер класс-кузнец показывая, как на наковальне можно сделать такие простейшие элементы, как барашек, подкову, а по желанию и стальную розу. На столе все необходимые инструменты, а в горне тлеют головешки.

- Для меня кузнечное дело и хобби, и работа, - признается Максим Абрамов. – С детства нравились сварка и ковка, которая превращает металл в пластилин. Работа меня так вдохновляет, что не замечаю усталости даже к вечеру. Это у меня в генах, мой прадед был кузнецом.

Кировчан с праздником поздравил глава администрации района Илвир Нурдавлятов. Он также вручил почетные грамоты и благодарственные письма активным жителям. Под аплодисменты награду получила председатель инициативной группы Елена Ахмадеева и ее помощники, которые совместно с администрацией района стали идейными вдохновителями и организаторами праздника.

- Масленицу здесь проводим при помощи администрации района уже третий раз, в прошлом году пришло около двух тысяч людей, - рассказывает Елена Яковлевна. – На 8 Марта и 23 февраля устроили флешмоб из автомобилей, выстроившихся в определенные фигуры.

В осенние каникулы на пляже «Солнечный» Елена Яковлевна устроила для детей праздник Хеллоуин. Им бесплатно показали мультфильмы и даже вручили попкорн. Каждый ребенок пришел на праздник в костюме любимого героя и во время тематической вечеринки поделился с другими страшилками. Мероприятие было организовано в рамках юбилейного проекта «85 полезных дел к 85 –летию района». В прошлом году на 9 Мая грузовик времен войны разъезжал по улицам с волонтерами в солдатской одежде. Они дарили ветеранам цветы и вручали заказные торты и сшитые своими руками защитные маски. Среди ее единомышленников – предприниматели, которые помогают финансами, а также просто творческие люди. Ей удается поднимать людей на субботники для того, чтобы убирать снег на дорогах и возле своих домов. Администрация Кировского района поддерживает активистов и помогает им техникой и специалистами. А летом жители Кооперативной поляны сделали большое дело - ликвидировали большую незаконную свалку, копившую мусор годами, и даже засыпали его песчано-гравийной смесью, которую привез КамАЗ в десять рейсов.

- Спасибо за такой веселый, задорный праздник! Блинов наелись, в конкурсах поучаствовали, Масленицу проводили, теперь ждем весну-красавицу! - поделились впечатлениями гости праздника.

Завершились гулянья дружным хороводом, задорными песнями и сожжением главной героини праздника - Масленицы, олицетворяющей уходящую зиму.

Зиля БАДРИЕВА.