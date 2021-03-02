Инициатива приветствуется

Озеро Касимовское в Шакше благоустроят по инициативе жителей. Также в рамках программы поддержки местных инициатив этом году запланирована реализация еще двадцати социально значимых объектов.

Среди них - приобретение инертных материалов для 1-го Арбузного переулка в Карпово, улиц Елкибаевской, Кипарисовой, Барбарисовой, Изобильной, Волшебной, Элитной, Жасминовой, Богатой, Комфортной в Елкибаево, улиц Вольной, Одуванчиковой, Стремительной, Дивногорской и бульвара Первостроителей в Самохваловке, а также улиц Мусы Гали и Мечникова в Максимовке.

Планируется приобретение игрового оборудования для детского сада №232. Совсем недавно здесь появились прогулочные веранды, которых раньше не хватало и дети были вынуждены гулять по очереди. Теперь малыши могут играть под открытым небом, не носить постоянно с собой игрушки, а от дождя можно укрыться не только в помещении.

- Со временем они пришли в негодность, оборудование на

площадках устарело. В итоге в распоряжении оказалось лишь четыре, теперь появилось еще семь. Имея положительный опыт участия в данной программе, решили не останавливаться. 12 января провели собрание жителей соседнего дома №135 по улице Интернациональной и родительской общественности, на котором единогласно решили участвовать снова, - говорит заведующая детским садом №232 Динара Мусина.

Благодаря участию в ППМИ появятся резиновое покрытие на детской площадке по улице Советов и ограждения для спортивной на территории лицея №60 им. М.А. Ферина.

- В прошлом году благодаря помощи депутатов Сергея Копысова и Сергея Бубличенко появилась прекрасная площадка для игры в волейбол и баскетбол. Изначально она планировалась меньше по размерам, но потом решили ее увеличить. Все средства пошли на укладку покрытия и покупку снарядов. Теперь, чтобы она соответствовала всем требованиям безопасности, нужно установить трехметровое ограждение. Мы сделаем это благодаря участию в программе. На эти цели выделено 700 тысяч рублей. Реализацией проекта займемся в летние каникулы, - рассказал директор лицея №60 Дмитрий Винокуров.

В микрорайоне Максимовка на пересечении улиц Мезенской и Новомаксимовской установят детскую площадку с резиновой плиткой и поле для мини-футбола на территории школы № 137.

- Первый раз участвуем в программе. Инициаторами выступили жители дома №10/1 по улице Касимовской. Все хотят, чтобы дети в свободное время могли заниматься спортом. Конечно, хотели бы поле побольше, но не сможем осуществить это из-за ограниченности средств. Финансирование распределилось следующим образом: 10% от населения, 10% от спонсора, основная часть (около миллиона) из бюджета. Школа построена 25 лет тому назад. Тогда был заложен фундамент под бассейн, но он так и не был построен. Начал разрушаться, мы его снесли. Теперь рядом появится новое поле, - отметила директор школы №137 Танзиля Алексерова.

Мария АПКАРИМОВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.

Корзинка

В прошлом году по программе поддержки местных инициатив реализовано 14 проектов.