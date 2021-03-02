– Начальная школа – это фундамент, на котором строится образование и от того, как он заложен, зависит будущее ребенка. Поэтому важно, побудить интерес к обучению еще в первом классе, – говорит учитель начальных классов школы № 103 Надежда Свинцова.

На праздновании дня рождения района она удостоена нагрудного значка «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации». Награждавший ее депутат городского Совета Марат Васимов отметил, что только благодаря учителям во время пандемии удалось удержать на должном уровне систему образования.

– После окончания 10 класса я решила поступить в педагогическое училище. В этом большая заслуга моей учительницы русского языка Ивановой Иваны. И хотя мама уговаривала меня стать экономистом и рассказывала о нелегкой работе учителя, именно пример Иваны Ивановны повлиял на мое решение, – рассказывает Надежда Сергеевна.

Она училась в сельской школе, где педагогов нередко направляли на колхозные работы. В такие дни ее частенько отправляли преподавать в начальных классах. Она, сама еще будучи ребенком, всегда находила общий язык с малышами, и педагоги удивлялись: как ей порой удается добиться таких успехов как у опытных учителей.

– А все потому, что, несмотря на разницу в возрасте, мы все были детьми! Тогда я усвоила урок: чтобы был максимальный результат, с учениками всегда надо быть на одной волне и «говорить на одном языке». С тех пор я придерживаюсь этого принципа, – говорит она.

После окончания педучилища пришла работать в школу № 103 и с тех пор никуда не уходила. На ее счету более тысячи выпускников, среди которых есть врачи, полицейские, чиновники, бизнесмены. Немало и тех, кто так же выбрал педагогическую стезю. Например, ее ученица Гузель Хакимова, работает заместителем директора по внеклассной работе в этой же школе.

– Несмотря на то, что немногие задерживаются в школе и коллектив частенько меняется, нам удается сохранить мир, дружбу и хорошее настроение в коллективе, а это одна из составляющих воспитания детей, – отмечает Надежда Сергеевна.

Алина ГАРИПОВА.

Фото автора.