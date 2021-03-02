Посылка прибудет вовремя

Республиканская почтовая служба получила 150 новых машин, что позволило обновить автопарк более чем на треть. Торжественной церемонии вручения ключей состоялась на территории автобазы по улице Сагита Агиша, 1. В ней приняли участие вице-премьер правительства РБ Илшат Тажитдинов и директор УФПС Башкортостана Ирек Галимов.

«Не терпится сесть за руль», - коротко рапортуют водители, с любовью поглядывая на новенькие «Ларгусы», «ГАЗели», «Форды-транзит» в корпоративной синей расцветке. Уже завтра они выйдут на почтовые маршруты для доставки во все уголки республики свежей прессы, посылок, пенсий и пособий, а в отдаленные села и деревни еще и товаров повседневного спроса.

- Наше почтовое управление – одно из крупнейших в России, в офисах работают около 10 тысяч сотрудников. В непростых условиях в период пандемии отделения работали «как часы», а это очень важно, так как почта играет в жизни республики значимую социальную и экономическую роль. Порядка 40% пенсионеров получают пенсии на дому через почтовые отделения. Незаменимые сервисы предоставляются почтой на селе. Способствует она и развитию интернет-торговли, - отметил Илшат Азаматович.

- Сегодня очень значимое событие для нашего управления. Как известно, в логистике транспорт - основное звено. Полноприводные автомашины «ГАЗель-Соболь» будут наиболее востребованы в сельской местности. В этом году состоится еще одно крупное мероприятие – открытие Логистического почтового центра общей площадью более 7 тысяч кв. метров, который сейчас возводится недалеко от Аэропорта, - рассказал «Уфимским ведомостям» Ирек Галимов.

Также руководитель УФПС пояснил, что распределительный центр, который сейчас действует на территории железнодорожного вокзала – устаревший вариант, он был введен в 80-х годах прошлого века. Соответственно, объемы, площади и техника уже не соответствуют современным стандартам.

- Новый центр и современный автопарк позволят поднять почтовую логистику на более высокий уровень и тем самым ускорить доставку посылок до наших уважаемых клиентов, - резюмировал Ирек Минивалеевич.

Первым ключи получил водитель-курьер Юрий Семенов. Теперь с 14-й модели «ВАЗа» он пересядет на «Ларгус». На почте он трудится 23 года, доставляет почтовые грузы, а также возит почтальонов. В основном колесит по Уфе и близлежащим к столице районам – Иглинскому, Благовещенскому, Кушнарековскому.

- За годы работы бывало всякое: застревали, приходилось откапываться и даже звать на помощь коллег. Про прошлую свою машину ничего плохого сказать не могу, тоже получал новой, служила на все 100%. «Ларгус» - более комфортабельный, проходимый, незаменим для зимних дорог, - говорит Юрий Михайлович.

Большинство автомобилей Lada Largus будет работать в курьерской доставке. В прошлом году жители республики получили более 200 тысяч посылок, за последние три года их объем увеличился в 1,5 раза.

Альфия ИБРАГИМОВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.

Корзинка:

Почтовая сеть республики является самой крупной в России по количеству отделений связи. Длина маршрутов насчитывает свыше 50 тысяч км. Всего в автопарке 500 машин, таким образом, это одно из крупнейших транспортных предприятий в республике