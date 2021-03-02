Остров творчества

В подростковом клубе «Гренада» занятие по душе могут найти себе и первоклассник, и выпускник школы.

- Наша главная задача – заинтересовать ребят, - говорит заведующая Таисия Вдовина. – Ведь мы - не школа и приказать посещать нас никто не может.

В «Гренаде» постарались создать площадку для общения детей, подростков и молодежи. Для этого в клубе проводятся акции: патриотические, социальные, экологические. Опытный соцпедагог поможет ребенку справиться с трудной жизненой ситуацией, решить проблему.

Летом с ребятами выезжают на природу, многодневные походы давно стали традицией в «Гренаде». Они побывали в Красноусольске, на Голубом озере, на знаменитом Абзяновском водопаде переправлялись на противоположный берег и собирали целебные травы, исследовали Карламанскую пещеру и покоряли вершины Иремеля. Такие путешествия оставляют сильные впечатления и воспитывают любовь к родному краю.

Клуб расположен на цокольном этаже многоквартирного дома по улице Мира, 14. В последние годы рядом с ним вырос современный жилой квартал, и надо было соответствовать новым реалиям.

- Плохо работала вентиляция, от этого – постоянная сырость, - рассказывает Таисия Николаевна. – Помещение давно нуждалось в капитальном ремонте, что и произошло в этом году. В клубе полностью поменяли электрическую проводку, заменили потолок, сделали новую стяжку пола и уложили плитку, установили светодиодные светильники, деревянные окна заменили на пластиковые, отремонтировали санузел. Установили соответствующую современным требованиям пожарную сигнализацию. Теперь у нас светло и уютно.

Но главное богатство «Гренады» - педагоги. Римма Фанузовна Казыханова ведет студию ИЗО, ее воспитанники не раз становились победителями республиканских конкурсов, в качестве награды отдыхали в лагере «Орленок» - на берегу Черного моря.

А тренер по пауэрлифтингу Александр Васильевич Горшенин воспитал семикратного чемпиона России по этому виду спорта, Мистера Вселенную Сергея Огородникова. Желающих повторить его путь более чем достаточно.

Секцию «Футбол/хоккей» возглавляет Вячеслав Николаевич Федотов. Его воспитанники тренируются в любую погоду: летом гоняют мяч, а зимой – шайбу. И не просто гоняют, а становятся победителями районных, городских, республиканских турниров.

Сама Таисия Николаевна ведет студию декоративно- прикладного искусства. Ребята, в основном девочки, занимаются бисероплетением, вязанием, шитьем, поделками из различных материалов. И тоже становятся участниками выставок и конкурсов.

Подростки могут найти применение своим артистическим способностям в театральной студии Сергея Владимировича Мусакина. Под его руководством ребята готовят представления и миниспектакли.

Но лучшее подтверждение успешной деятельности клуба и профессионализма его педагогов – когда бывшие воспитанники, став взрослыми, приводят сюда своих детей. И все повторяется сначала, только уже с новыми идеями и интересами.

Саша БЕЛОВА.