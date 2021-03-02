Кавалер ордена Шайхутдинов

Военнослужащий уфимского отряда специального назначения Росгвардии сержант Ильнур Шайхутдинов стал одним из семи жителей республики, удостоенных ордена генерал-майора Минигали Шаймуратова. Награду герою вручил председатель Государственного Собрания – Курултая РБ Константин Толкачев во время торжественного собрания, посвященного Дню защитника Отечества.

Ильнур Шайхутдинов родился в Пермской области, вырос в Башкортостане. После срочной службы решил стать военнослужащим Росгвардии и неоднократно проявлял мужество в ходе служебных командировок в Северо-Кавказском регионе.

Во время одной из поездок, 4 мая 2011 года в Чечне, при проведении поисковых мероприятий первым обнаружил бандгруппу и немедленно доложил об этом командиру.

Спецназовцы обошли вооруженных преступников, чтобы взять в «клещи», но без боя не обошлось. Убитые и пострадавшие были с обеих сторон. Рискуя жизнью, сержант Шайхутдинов обеспечил проход медиков к окровавленным сослуживцам и сам получил ранение. Однако даже в тяжелом состоянии продолжил прикрывать товарищей. Так благодаря своевременным, решительным и отважным действиям Ильнура бандиты были скованы, а их замысел – сорван.

– Для меня очень почетно получить орден генерала Шаймуратова. Наш отряд с гордостью носит имя легендарного комдива и при несении службы мы равняемся на дедов, которые во время Великой Отечественной героически защищали Родину. Наш долг – беречь их память и общую Победу, – поделился Ильнур Шайхутдинов.

Орден генерала Шаймуратова учрежден в 2019 году указом главы Башкортостана Радия Хабирова. Его вручают тем, кто самоотверженно и мужественно спас жизни людей, рискуя собственной, во время чрезвычайных ситуаций, при исполнении гражданского или воинского долга, охране общественного порядка.

Впервые награду в 2020 году получили ветераны Великой Отечественной войны – бойцы легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Мугин Нагаев и Габдулхай Зарипов, а также стрелок-санитар штурмового отделения уфимского отряда спецназа Росгвардии имени генерал-майора М. Шаймуратова ефрейтор Вадим Сафин. Его наградили за мужество, проявленное во время выполнения служебно-боевой задачи в Урус-Мартановском районе Чечни.

Анна БЕССОНОВА.